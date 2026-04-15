Підручний припинив співпрацю з Санітрою

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний оголосив про завершення співпраці з екстренером національної команди Юраєм Санітрою.

Підручний співпрацював із Санітрою десять останніх років. За цей час найвищим його досягнення стало "золото" у гонці переслідування на чемпіонаті світу-2019.

"Це були 10 років здобутків, перемог та невдач, які давали досвід і робили нас сильнішими. Дякую за ці роки плідної праці. За кожне тренування, цінні настанови та науку. За те, що допомагали ставати кращим! Перегортати цю сторінку нашої спільної історії трохи сумно, але попереду в кожного з нас свій шлях і нові цілі!", – розповів Підручний.

Наразі біатлоніст не повідомив, хто буде його готувати до нового сезону.

Найкращим результатом для Підручного у минулому міжнародному сезоні стало 7 місце в гонці переслідування на Кубку світу в німецькому Обергофі у січні.