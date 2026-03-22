Підручний став 10-м у заліку біатлоністів віком більше 33 років за підсумками сезону-2025/26

У неділю, 22 березня, останніми гонками завершився Кубок світу з біатлону сезону–2025/26.

Як відомо, у загальних заліках перемоги здобули Ерік Перро та Лу Жанмонно. Детальніше про підсумки етапу в Голменколлені можна почитати в матеріалі від Чемпіона.

Окрім загального заліку, також склався топ біатлоністів та біатлоністок віком 33+, які набрали найбільше очок в сезоні.

Так, у чоловіків найкращим став норвежець Ветле Крістіансен. Водночас український біатлоніст Дмитро Підручний тут посів 10–ту сходинку із 22 спортсменів, що доволі непоганий результат.

Водночас у жінок перемогла італійка Доротея Віррер, а другою стала Пауліна Фіалкова (цікаво, що обидві завершили кар'єру після цього сезону).

Українка Юлія Джима у цьому топі посіла останнє, сьоме місце (9 очок).

Залік біатлоністів віком 33+ за підсумками сезону-2025/26

Ветле Крістіансен – 736 Філіпп Наврат – 716 Кантан Фійон–Майє – 689 Лукас Гофер – 552 Міхал Крчмарж – 346 Єспер Нелін – 340 Оллі Гійденсало – 179 Вітаутес Строля – 168 Сімон Едер – 161 Дмитро Підручний – 147 Андрейс Растаргуєвс – 141 Роман Реєс – 78 Владімір Ілієв – 73 Тьєррі Ланга – 67 Флоран Клод – 66 Яков Фак – 62 Жеремі Фінелло – 37 Антонен Ґіґонна – 24 Пол Шоммер – 21 Павло Магазеєв – 17 Йоханнес Кюн – 4 Кароль Домбровскі – 3

Залік біатлоністок віком 33+ за підсумками сезону-2025/26

Доротея Вірер – 456 Пауліна Батовска–Фіалкова – 405 Дідра Ірвін – 227 Люціє Харватова – 224 Байба Бендіка – 81 Анастасія Кузьміна – 59 Юлія Джима – 9

Нагадаємо, норвезький біатлоніст Йоган-Олав Ботн став переможцем гонки з масовим стартом на домашньому етапі в Голменколлені, якою завершився олімпійський сезон-2025/26.