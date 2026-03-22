Підручний став 10-м у заліку біатлоністів віком більше 33 років за підсумками сезону-2025/26
У неділю, 22 березня, останніми гонками завершився Кубок світу з біатлону сезону–2025/26.
Як відомо, у загальних заліках перемоги здобули Ерік Перро та Лу Жанмонно. Детальніше про підсумки етапу в Голменколлені можна почитати в матеріалі від Чемпіона.
Окрім загального заліку, також склався топ біатлоністів та біатлоністок віком 33+, які набрали найбільше очок в сезоні.
Так, у чоловіків найкращим став норвежець Ветле Крістіансен. Водночас український біатлоніст Дмитро Підручний тут посів 10–ту сходинку із 22 спортсменів, що доволі непоганий результат.
Водночас у жінок перемогла італійка Доротея Віррер, а другою стала Пауліна Фіалкова (цікаво, що обидві завершили кар'єру після цього сезону).
Українка Юлія Джима у цьому топі посіла останнє, сьоме місце (9 очок).
Залік біатлоністів віком 33+ за підсумками сезону-2025/26
- Ветле Крістіансен – 736
- Філіпп Наврат – 716
- Кантан Фійон–Майє – 689
- Лукас Гофер – 552
- Міхал Крчмарж – 346
- Єспер Нелін – 340
- Оллі Гійденсало – 179
- Вітаутес Строля – 168
- Сімон Едер – 161
- Дмитро Підручний – 147
- Андрейс Растаргуєвс – 141
- Роман Реєс – 78
- Владімір Ілієв – 73
- Тьєррі Ланга – 67
- Флоран Клод – 66
- Яков Фак – 62
- Жеремі Фінелло – 37
- Антонен Ґіґонна – 24
- Пол Шоммер – 21
- Павло Магазеєв – 17
- Йоханнес Кюн – 4
- Кароль Домбровскі – 3
Залік біатлоністок віком 33+ за підсумками сезону-2025/26
- Доротея Вірер – 456
- Пауліна Батовска–Фіалкова – 405
- Дідра Ірвін – 227
- Люціє Харватова – 224
- Байба Бендіка – 81
- Анастасія Кузьміна – 59
- Юлія Джима – 9
Нагадаємо, норвезький біатлоніст Йоган-Олав Ботн став переможцем гонки з масовим стартом на домашньому етапі в Голменколлені, якою завершився олімпійський сезон-2025/26.