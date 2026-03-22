Підручний став 10-м у заліку біатлоністів віком більше 33 років за підсумками сезону-2025/26

Олексій Мурзак — 22 березня 2026, 21:41
Дмитро Підручний
Getty Images

У неділю, 22 березня, останніми гонками завершився Кубок світу з біатлону сезону–2025/26.

Як відомо, у загальних заліках перемоги здобули Ерік Перро та Лу Жанмонно. Детальніше про підсумки етапу в Голменколлені можна почитати в матеріалі від Чемпіона.

Окрім загального заліку, також склався топ біатлоністів та біатлоністок віком 33+, які набрали найбільше очок в сезоні.

Так, у чоловіків найкращим став норвежець Ветле Крістіансен. Водночас український біатлоніст Дмитро Підручний тут посів 10–ту сходинку із 22 спортсменів, що доволі непоганий результат.

Водночас у жінок перемогла італійка Доротея Віррер, а другою стала Пауліна Фіалкова (цікаво, що обидві завершили кар'єру після цього сезону).

Українка Юлія Джима у цьому топі посіла останнє, сьоме місце (9 очок).

Залік біатлоністів віком 33+ за підсумками сезону-2025/26

  1. Ветле Крістіансен – 736
  2. Філіпп Наврат – 716
  3. Кантан Фійон–Майє – 689
  4. Лукас Гофер – 552
  5. Міхал Крчмарж – 346
  6. Єспер Нелін – 340
  7. Оллі Гійденсало – 179
  8. Вітаутес Строля – 168
  9. Сімон Едер – 161
  10. Дмитро Підручний – 147
  11. Андрейс Растаргуєвс – 141
  12. Роман Реєс – 78
  13. Владімір Ілієв – 73
  14. Тьєррі Ланга – 67
  15. Флоран Клод – 66
  16. Яков Фак – 62
  17. Жеремі Фінелло – 37
  18. Антонен Ґіґонна – 24
  19. Пол Шоммер – 21
  20. Павло Магазеєв – 17
  21. Йоханнес Кюн – 4
  22. Кароль Домбровскі – 3

Залік біатлоністок віком 33+ за підсумками сезону-2025/26

  1. Доротея Вірер – 456
  2. Пауліна Батовска–Фіалкова – 405
  3. Дідра Ірвін – 227
  4. Люціє Харватова – 224
  5. Байба Бендіка – 81
  6. Анастасія Кузьміна – 59
  7. Юлія Джима – 9

Нагадаємо, норвезький біатлоніст Йоган-Олав Ботн став переможцем гонки з масовим стартом на домашньому етапі в Голменколлені, якою завершився олімпійський сезон-2025/26.

