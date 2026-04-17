Ми не можемо змінити ситуацію: радник президента УЄФА – про повернення російських команд на міжнародну арену

Радник президента УЄФА з питань національних асоціацій Йозеф Клімент висловився щодо можливого повернення російських команд до міжнародних турнірів, наголосивши, що наразі це неможливо, адже війна в Україні досі триває.

Про це він сказав у коментарі Tribuna.com.

"По суті, ми всі – футбольна родина. Ми хотіли б, щоб усі країни, діти, кожен, хто хоче грати у футбол, могли грати у нього – зустрічатися один з одним та грати матчі разом. Але ми розуміємо ситуацію. Тож, по суті, ми сподіваємося, що війна закінчиться якомога швидше , і тоді ми зможемо далі розвивати футбол також і в тій країні.

Але ми не можемо змінити ситуацію. Нам потрібно почекати, як вона розвиватиметься. І коли ситуація дозволить, ми, звичайно, зробимо все можливе для розвитку футболу в Україні та для того, що необхідно", – сказав Клімент.

Нагадаємо, що російські збірні та клуби відсторонили від участі у міжнародних змаганнях після початку повномасштабного вторгнення. УЄФА та ФІФА неодноразово підіймали тему про їх повернення, проте низка футбольних асоціацій виступають категорично проти такого рішення.

