Ми не можемо змінити ситуацію: радник президента УЄФА – про повернення російських команд на міжнародну арену

Олексій Мурзак — 17 квітня 2026, 20:16
Йозеф Клімент
Радник президента УЄФА з питань національних асоціацій Йозеф Клімент висловився щодо можливого повернення російських команд до міжнародних турнірів, наголосивши, що наразі це неможливо, адже війна в Україні досі триває.

Про це він сказав у коментарі Tribuna.com.

"По суті, ми всі – футбольна родина. Ми хотіли б, щоб усі країни, діти, кожен, хто хоче грати у футбол, могли грати у нього – зустрічатися один з одним та грати матчі разом. Але ми розуміємо ситуацію. Тож, по суті, ми сподіваємося, що війна закінчиться якомога швидше , і тоді ми зможемо далі розвивати футбол також і в тій країні.

Але ми не можемо змінити ситуацію. Нам потрібно почекати, як вона розвиватиметься. І коли ситуація дозволить, ми, звичайно, зробимо все можливе для розвитку футболу в Україні та для того, що необхідно", – сказав Клімент.

Нагадаємо, що російські збірні та клуби відсторонили від участі у міжнародних змаганнях після початку повномасштабного вторгнення. УЄФА та ФІФА неодноразово підіймали тему про їх повернення, проте низка футбольних асоціацій виступають категорично проти такого рішення.

Раніше Клімент сказав, коли президент УЄФА Александер Чеферін зможе відвідати Україну.

