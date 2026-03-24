Чемпіон Скелетон

Гераскевич назвав російською маріонеткою одного з найкращих бійців в історії

Денис Іваненко — 24 березня 2026, 12:39
Гераскевич назвав російською маріонеткою одного з найкращих бійців в історії
Владислав Гераскевич
скріншот

Легенда UFC Джон Джонс став амбасадором IBA Bare Knuckle, після чого анонсував візит до Росії.

Відповідний допис він зробив у соцмережах.

38-річний американець окремо подякував Умару Кремльову та заявив, що збирається за лічені дні прибути на свій перший турнір, який проведуть у Санкт-Петербурзі.

"Матінка Росія усиновила нового сина. Я з гордістю оголошую, що тепер я амбасадор IBA Bare Knuckle. Я проведу свій перший захід з моїм добрим другом Альфредо Аудіторе 28 березня у Санкт-Петербурзі. Поїхали! Давайте створимо прекрасні спогади. Дякую президенту IBA Умару Кремльову, я радий стати членом світової боксерської родини", – йдеться у заяві.

На це гнівно відреагував український скелетоніст Владислав Гераскевич. Він у коментарях засудив Джонса, назвавши його російською маріонеткою.

"Як шкода. Від легендарного бійця ММА до російської маріонетки", – написав Владислав.

Зазначимо, що американець – один із дев'яти бійців в історії UFC, які здобували чемпіонство у двох вагових категоріях. У 2011 році він став наймолодшим чемпіоном в історії організації.

Це вже далеко не перший проросійський меседж від Джона Джонса. Минулої осені він хвалився тим, що відвідав Чечню після запрошення Рамзана Кадирова та ділився спільним фото.

Читайте також :
Легенди UFC стали капітанами команд в російському поп-ММА шоу
