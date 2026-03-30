Федерація гандболу України подала протест на рішення IHF про допуск Росії і Білорусі

Федерація гандболу України (ФГУ) звернулася до Міжнародної федерації гандболу (IHF) через часткове зняття санкцій з Росії та Білорусі.

Офіційний протест України стосується рішення IHF щодо дозволу молодіжним збірним Росії та Білорусі проводити та брати участь у самостійно організованих матчах і турнірах з подальшим допуском до міжнародних змагань.

"Федерація гандболу України (ФГУ) цим висловлює свій офіційний та рішучий протест проти рішення Ради IHF від 24 березня 2026 року, яке дозволяє молодіжним збірним Росії та Білорусі організовувати та брати участь у самостійно організованих товариських матчах та турнірах. ФГУ також категорично заперечує проти будь-яких подальших кроків, спрямованих на повернення російських та білоруських команд до офіційних міжнародних змагань з гандболу, які, згідно з публічною інформацією, оприлюдненою IHF, планується розглянути на наступному засіданні Ради 6 травня 2026 року", – йдеться у заяві.

Позиція ФГУ ґрунтується на тому, що збройна агресія Росії, за підтримки Білорусі, проти України досі триває. Зокрема війна забрала життя сотень українських спортсменів та тренерів. Серед них представники української гандбольної спільноти: Михайло Цап, колишній гравець національної збірної України, гравець та тренер, а також Олександр Перепелиця, гандболіст, який загинув, захищаючи Україну.

У протесті ФГУ зазначається, спортивна інфраструктура України зазнає руйнувань, а українські спортсмени, зокрема діти та юнаки, змушені тренуватися в умовах постійної небезпеки.

У зв'язку з цим ФГУ вважає передчасним часткове зняття санкцій з Росії та Білорусі.

"З огляду на вищезазначене, ФГУ шанобливо, але рішуче закликає Раду IHF: Скасувати рішення від 24 березня 2026 року Негайно скасувати дозвіл, наданий молодіжним збірним Росії та Білорусі на організацію та участь у самостійно організованих товариських матчах і турнірах. Унеможливити будь-яке повернення до офіційних змагань Категорично утримуватися від прийняття будь-яких рішень, які б дозволили повернення російських та білоруських національних збірних до офіційних змагань IHF, включаючи чемпіонати світу та відбіркові турніри, доти, доки триває збройна агресія проти України та порушуються фундаментальні норми міжнародного права", – йдеться у протесті ФГУ.

Нагадаємо, що 24 березня Рада IHF затвердила план поступової реінтеграції усіх юніорських категорій збірних Росії та Білорусі. Конкретні кроки з повернення команд країн-агресорів планують ухвалити 6 травня 2026 року.