Україні зарахували технічну поразку за невихід на матч проти Росії

Чоловічій збірній України з водного поло зарахували технічну поразку з рахунком 0:5 за невихід на матч проти російських спортсменів у рамках Кубку світу 202 року.

Про це повідомляє пресслужба World Aquatics.

Нагадаємо, у понеділок, 13 квітня, Україна мала зіграти про команди "Нейтральні атлети Б", що складалася з російських ватерполістів. Цей матч міг стати першим із 2022 року між збірними України та Росії у командних видах спорту.

Проте українські спортсмени від участі у матчі відмовилися, за що отримали технічну поразку.

Зазначимо, що саме сьогодні, 13 квітня, World Aquatics оголосила про скасування всіх санкцій проти Росії та Білорусі. Відтепер у водних видах спорту спортсмени з країн-агресорок виступатимуть на повних правах.