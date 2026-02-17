Дев'ятиразовий олімпійський чемпіон готовий виступити ще на двох Іграх

Норвезький лижних Йоханнес Клебо, який має за кар'єру рекордні 9 золотих медалей зимових Ігор, розраховує виступити й на наступних двох Олімпіадах.

Про це пише Sport.de.

" Те, що Олімпіада тоді (2034 рік – прим.) відбудеться в Солт-Лейк-Сіті, де я вже провів стільки часу, безумовно, може стати мотивацією", – сказав 29-річний спортсмен.

Наразі план Клебо на майбутнє чітко сформульований.

"Перш за все, мій план – продовжувати до 2030 року, а потім побачимо. Буде важко конкурувати всі ці роки до 2034 року", – додав він.

Норвежець на цій Олімпіаді поповнив свій доробок чотирма перемогами. Він виграв скіатлон 10 + 10 км, спринт, гонку на 10 км та естафету 4х7,5 км.

Якщо Клебо також виграє золото в командному спринті та 50-кілометровій гонці у Валь-ді-Ф'ємме, він матиме неймовірні шість золотих медалей на одних Олімпійських іграх. Це також буде безпрецедентний рекорд.

Історичний рекорд наразі належить Еріку Гайдену з п'ятьма золотими медалями у 1980 році. Ковзаняр із США згодом завершив кар'єру, щоб продовжити навчання в університеті.

Гайден згодом серйозно захопився велоспортом, оскільки займався багатоборством. Ерік був учасником Джиро Д'Італія-1985 і Тур Де Франс-1986.