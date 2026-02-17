Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Дев'ятиразовий олімпійський чемпіон готовий виступити ще на двох Іграх

Руслан Травкін — 17 лютого 2026, 01:33
Дев'ятиразовий олімпійський чемпіон готовий виступити ще на двох Іграх
Йоханнес Клебо
Facebook.com/officialjhk

Норвезький лижних Йоханнес Клебо, який має за кар'єру рекордні 9 золотих медалей зимових Ігор, розраховує виступити й на наступних двох Олімпіадах.

Про це пише Sport.de.

"Те, що Олімпіада тоді (2034 рік – прим.) відбудеться в Солт-Лейк-Сіті, де я вже провів стільки часу, безумовно, може стати мотивацією", – сказав 29-річний спортсмен.

Наразі план Клебо на майбутнє чітко сформульований.

"Перш за все, мій планпродовжувати до 2030 року, а потім побачимо. Буде важко конкурувати всі ці роки до 2034 року",додав він.
Читайте також :
Син мільйонера, онук геніального тренера. Клебо – найтитулованіший спортсмен в історії зимових Олімпіад

Норвежець на цій Олімпіаді поповнив свій доробок чотирма перемогами. Він виграв скіатлон 10 + 10 км, спринт, гонку на 10 км та естафету 4х7,5 км.

Якщо Клебо також виграє золото в командному спринті та 50-кілометровій гонці у Валь-ді-Ф'ємме, він матиме неймовірні шість золотих медалей на одних Олімпійських іграх. Це також буде безпрецедентний рекорд.

Історичний рекорд наразі належить Еріку Гайдену з п'ятьма золотими медалями у 1980 році. Ковзаняр із США згодом завершив кар'єру, щоб продовжити навчання в університеті.

Гайден згодом серйозно захопився велоспортом, оскільки займався багатоборством. Ерік був учасником Джиро Д'Італія-1985 і Тур Де Франс-1986. 

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Лижі Олімпійські ігри 2026 Йоганнес Клебо

Йоганнес Клебо

Рекордне золото Клебо, друга перемога Бріньоне. Підсумки лижного дня на Олімпіаді
Найвеличніший Клебо, італійські королеви Віттоцці та Бріньоне: підсумки Олімпіади за 15 лютого
Син мільйонера, онук геніального тренера. Клебо – найтитулованіший спортсмен в історії зимових Олімпіад
Клебо став найтитулованішим спортсменом у історії зимових Олімпійських ігор
Клебо став співвласником рекорду Олімпіад. Підсумки лижного дня на Іграх-2026

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік