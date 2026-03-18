Струс мозку позаду. Клебо виступить на фіналі Кубку світу

Зірковий норвезький лижник Йоханнес Клебо виступить на заключному етапі Кубку світу-2025/26 у американському Лейк Плесіді (20 – 22 березня).

Про це повідомляє NRK.

Участь Клебо тривалий час була під питанням через струс мозку, якого норвежець зазнав минулого тижня під час спринта в Драммені. Проте 11-разовий олімпійський чемпіон уже відновився та планує виступити в Лейк Плесіді в усіх трьох видах програми – розділці на 10 км класикою, спринті та 20-кілометровму масстарті вільним стилем.

Зазначимо, що Клебо достроково забезпечив собі Великий кришталевий глобус і Малий Кубок світу в спринті. В Лейк Плесіді норвежець боротиметься за перемогу в дистанційному заліку, де наразі відстає від лідера, Харальда Остберга Амундсена, всього на 3 очки.