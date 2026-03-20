Чемпіон Лижі

Лижні гонки. Клебо виграв розділку в Лейк Плесіді

Олег Дідух — 20 березня 2026, 22:37
Норвезький лижник Йоханнес Клебо виграв гонку з роздільним стартом на 10 кілометрів класикою на заключному етапі Кубку світу в американському Лейк Плесіді. Лідер загального заліку випередив двох партнерів по команді – Андреаса Фьордена Реє та Маттіса Стенсхагена.

Збірна України етап Кубку світу в Лейк Плесіді пропускає.

Підсумкові результати:

Раніше жіночу розділку на 10 кілометрів у Лейк Плесіді виграла Лінн Сван.

У суботу, 21 березня, у Лейк Плесіді відбудеться спринт вільним стилем серед чоловіків і жінок. Початок стадії плейоф – о 19:00 за київським часом. Клебо цю гонку планує пропускати через наслідки струсу мозку, який тривалий час узагалі ставив під сумнів його поїздку на фінал сезону в Лейк Плесід.

Лижні гонки. Сван обіграла Карлссон в розділці
Струс мозку позаду. Клебо виступить на фіналі Кубку світу
Зіркова норвезька лижниця пропустить фінал Кубку світу
Британський лижник випив велику кількість алкоголю під час марафону на Кубку світу
Небезпечні стрибки в Осло, Айхер не відпускає Шиффрін. Підсумки лижного тижня

