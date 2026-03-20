Лижні гонки. Клебо виграв розділку в Лейк Плесіді

Норвезький лижник Йоханнес Клебо виграв гонку з роздільним стартом на 10 кілометрів класикою на заключному етапі Кубку світу в американському Лейк Плесіді. Лідер загального заліку випередив двох партнерів по команді – Андреаса Фьордена Реє та Маттіса Стенсхагена.

Збірна України етап Кубку світу в Лейк Плесіді пропускає.

Підсумкові результати:

Раніше жіночу розділку на 10 кілометрів у Лейк Плесіді виграла Лінн Сван.

У суботу, 21 березня, у Лейк Плесіді відбудеться спринт вільним стилем серед чоловіків і жінок. Початок стадії плейоф – о 19:00 за київським часом. Клебо цю гонку планує пропускати через наслідки струсу мозку, який тривалий час узагалі ставив під сумнів його поїздку на фінал сезону в Лейк Плесід.