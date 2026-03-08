Лижні гонки. Клебо оформив переможний дубль у Лахті

Норвезький лижник Йоханнес Клебо виграв гонку з роздільним стартом на 10 кілометрів класикою на етапі Кубку світу в фінському Лахті. Таким чином, 11-разовий олімпійський чемпіон оформив переможний дубль у Лахті – напередодні він виграв спринт вільним стилем.

У розділці Клебо на 22,1 секунди випередив партнера по команді Мартіна Льовстрьома Ньєнгета. Топ-3 замкнув "нейтральний" росіянин Савелій Коростельов. Це перший подіум "нейтральних" російських лижників на Кубку світу після їхнього повернення у міжнародні змагання.

Збірна України етап Кубку світу в Лахті пропускала.

Підсумкові результати:

Наступний старт Кубку світу з лижних гонок – спринт класикою в норвезькому Драммені, який відбудеться у четвер, 12 березня.