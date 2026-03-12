Лижні гонки. Евенсен і Сундлінг виграли спринт у Драммені, важке падіння Клебо
Норвезький лижник Ансгар Евенсен виграв спринт класикою на домашньому етапі Кубку світу в Драммені. Для нього це перша в кар'єрі перемога на Кубку світу.
У фіналі Евенсен випередив чеха Іржі Туза та свого співвітчизника Крістіана Коллеруда. Для обох це перші подіуми на Кубку світу.
Під час гонки трапилося декілька падінь, у півфіналі постраждав і зірковий Йоханнес Клебо, який при падінні сильно вдарився головою об сніг. 11-разовий олімпійський чемпіон не зумів дістатися фінішу.
У жінок перемогу здобула шведка Йонна Сундлінг. У фіналі вона випередила господарку змагань, норвежку Крістін Шістад, і швейцарку Надін Фендріх.
Минулого тижня Клебо виграв розділку на 10 класикою в Лахті (Фінляндія). Наступний етап Кубку світу відбудеться в суботу, 14 березня, у норвезькому Холменколлені. У чоловіків і жінок заплановані 50-кілометрові марафони вільним стилем.