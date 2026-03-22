Лижні гонки. Клебо завершив сезон перемогою

Норвезький лижник Йоханнес Клебо виграв заключний старт чоловічого Кубку світу сезону-2025 – масстарт на 20 км вільним стилем у американському Лейк Плесіді (штат Нью-Йорк). Ця перемога дозволила 11-разовому олімпійському чемпіону завоювати Малий кришталевий глобус у дистанційних видах.

У масстарті в Лейк Плесіді Клебо випередив двох партнерів по команді – Харальда Остберга Амундсена та Айнара Хедегарта. Сумарно збірна Норвегії забрала перші 5 місць у гонці.

Напередодні спринт вільним стилем у Лейк Плесіді виграв Федеріко Пеллегріно. Кубок світу-2025/26 завершиться у неділю, 22 березня, жіночим масстартом на 20 км вільним стилем. Початок гонки – о 20:30 за київським часом.