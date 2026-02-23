Українська правда
Вонн виписали з лікарні після жахливого падіння на Олімпіаді-2026

Олег Дідух — 23 лютого 2026, 18:08
Ліндсі Вонн
Getty Images

Легендарну американську гірськолижницю Ліндсі Вонн виписали з лікарні.

Про це повідомила спортсменка на своїй сторінці в Instagram.

"Нарешті я вийшла з лікарні! Після майже двох тижнів лежачи в лікарні в практично нерухомому стані, я можу переїхати в готель. Я ще не вдома, але це вже великий крок уперед.

Тепер я зосереджусь на реабілітації, щоби протягом кількох тижнів перейти з інвалідного візка на милиці. Знадобиться близько року, щоби всі кістки зрослися, після чого я вирішу, чи хочу витягувати металеві пластини. Потім я повернуся на операційний стіл, щоби нарешті вилікувати хрестоподібну зв'язку коліна", – написала 41-річна американка.

Нагадаємо, Вонн зазнала важкого падіння під час швидкісного спуску на Олімпіаді 2026 року в Кортіні д'Ампеццо, в результаті якого зламала стегнову кістку. На старт гонки вона виходила вже із розірваною хрестоподібною зв'язкою коліна. За останні два тижні вона перенесла 5 операцій.

