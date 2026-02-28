Зіркову призерку Олімпіади "атакували" в соцмережах фейковими фото та відео

Американська сноубордистка Хлої Кім зізналася, що була змушена вимкнути особисті повідомлення в Instagram після хвилі фейкових і "дуже тривожних" зображень та відео, створених за допомогою штучного інтелекту.

За словами учасниці Ігор-2026, ситуація зайшла надто далеко, і вона просто хоче захистити себе.

"Мені довелося вимкнути особисті повідомлення, бо люди зайшли надто далеко. Я бачила занадто багато фейкових і дуже тривожних зображень та відео. Я люблю спілкуватися з вами, але деякі речі переходять межу", – написала спортсменка.

Останніми тижнями мережею ширилися вірусні зображення, створені штучним інтелектом, де Кім разом із зіркою американського футболу Майлзом Гарретом, з яким вони наразі зустрічаються. На одному з них пара нібито заручена. Цю вигадку 25-річна спортсменка публічно спростувала під час ефіру Jimmy Kimmel Live.

#LIKE to congratulate #Browns Myles Garrett on his engagement to Chloe Kim!!! pic.twitter.com/Hl3wU6jg1G — Cleveland Sports Talk (@CLEsportsTalk) February 20, 2026

Зазначимо, що все це відбувається на тлі її повернення з Олімпіади-2026, де Кім виборола срібло в хафпайпі. Вона була близькою до історичного третього поспіль золота, але поступилася 17-річній кореянці Чхве Гаон, яка сенсаційно зірвала банк у Мілані-Кортіні.

