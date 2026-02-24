Легенди завжди відроджуються, – Роналду підтримав гірськолижницю Вонн

Суперзірка світового футболу Кріштіану Роналду підтримав американську гірськолижницю Ліндсі Вонн, яка зазнала важкої травми на Олімпійських іграх 2026.

Мотиваційний коментар португалець залишив під відео гірськолижниці в Instagram, в якому вона розповіла про виписку з лікарні.

"Чемпіонів визначають не тільки моменти перемоги, а й моменти, коли вони відмовляються здаватися. Ліндсі, твоя сила вища за гори, які ти підкорила. Продовжуй боротися. Легенди завжди відроджуються", – написав Роналду.

Скриншот з Instagram

Коментар володаря п'яти "Золотих м'ячів" зібрав понад 10 тисяч вподобань. Підписники відзначили, як зірковий футболіст підтримав "Королеву снігових схилів".

Нагадаємо, що Ліндсі Вонн зазнала падіння на трасі швидкісного спуску на другий день Олімпіади-2026. 41-річну спортсменку вертольотом доставили в лікарню, де їй провели п'ять операцій. У чемпіонки Ванкувера-2010 діагностували перелом великогомілкової кістки.

23 лютого гірськолижницю виписали з лікарні. Спортсменка повідомила, що "зосередиться на реабілітації, щоб протягом кількох тижнів перейти з інвалідного візка на милиці".