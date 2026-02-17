Друге золото Фійона Має та Офтебро, перенесення змагань через примхи погоди: підсумки Олімпіади за 17 лютого

17 лютого, в одинадцятий день XXV зимових Олімпійських ігор в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо, мало бути розіграно 7 комплектів нагород. Однак у розклад змагань втрутилася погода.

Якщо напередодні у стрибунів з трампліна в суперкомандах через надмірний снігопад було скасовано третю спробу, а фінал у жіночому бігейрі відбувся з затримкою понад годину, то у вівторок не вдалося провести денну сесію дисциплін на гірськолижному курорті Лівіньо.

Перенесеними виявилися змагання в слоупстайлі у сноубордисток. Українці ж не змогли вийти на кваліфікаційні старти в лижній акробатиці у чоловіків та жінок. Попередні та фінальні раунди в дисципліні, де наші спортсмени мають найбільші медальні шанси на усій Олімпіаді, відбудуться 18 лютого у жінок та 19-го – у чоловіків.

Таким чином, 17 лютого розіграли тільки 6 комплектів нагород.

Друге особисте "золото" завоював на Іграх-2026 норвезький двоборець Єнс Лурос Офтебро. Після успіху на нормальному трампліні (HS 107/10 км) Офтебро став переможцем і в особистому Гундерсені на великому трампліні (HS 141/10 км).

Єнс Лурос Офтебро Getty images

Австрієць Йоханнес Лампартер здобув друге "срібло", а бронзовим призером став фін Ілкка Херола.

Збірну України в цьому виді програми представляли два спортсмени – Дмитро Мазурчук і Олександр Шумбарець, які посіли 30 та 31 місця відповідно.

Двоборство. Чоловіки, великий трамплін (HS141/10 км)

Єнс Лурос Офтебро (Норвегія) – 24:45.0 Йоханнес Лампартер (Австрія) – +5.9 Ілкка Херола (Фінляндія) – +14.8

Біатлоністи визначали найсильніших в естафеті. Як і в попередніх особистих гонках, головним персонажем став француз Емільєн Жаклен. Адже після стартового етапу, на якому Фаб'єн Клод зазирнув на штрафне коло, збірна Франції перебувала у другій десятці.

За 7,5 кілометрів етапу Жаклена Франція перемістилася на першу позицію! І хоч Кантену Фійону Має та Еріку Перро довелося добряче попрацювати, щоб зберегти лідерство до фінішу, саме Жаклену "триколірні" мають найперше завдячувати за свою дебютну звитягу в естафетах на Олімпіадах. Для Фійона Має "золото" стало другим у Антгольц-Антерсельві, раніше він виграв спринт.

Збірна Франції з біатлону Getty images

Срібними призерами стали норвежці, бронзовими – шведи.

Збірна України показала свій найгірший результат в естафетах на Олімпіадах за останні 28 років. У 1998-му наша команда посіла 18 позицію, зараз же фінішувала 16-ю. Хоча після третього етапу Віталія Мандзина була 7-ю. Однак два кола штрафу на останній стійці Тараса Лесюка відкинули українців у кінець фінішного протоколу.

Біатлон. Чоловіки, естафета 4х7,5 км

Франція (1+9) – 1:19:55.5 Норвегія (0+6) – +9.8 Швеція (0+6) – +57.5

Дев'яту золоту нагороду господарям змагань італійцям принесли ковзанярі в командній гонці переслідування. У головному фіналі Давіде Гйотто, Мікеле Мальфатті та Андреа Джованні без проблем перемогли збірну США, яка здобула "срібло".

Чоловіча збірна Італії з ковзанярського спорту Getty images

Бронзовими призерами стала команда Китаю, яка лише на 9 сотих секунди випередила нідерландців.

Ковзанярський спорт. Чоловіки, командна гонка переслідування

Італія США Китай

Одразу після чоловіків на олімпійський каток у Мілані вийшли жінки. Чемпіонки Пекіна-2022 канадійки підтвердили свій статус фавориток, випередивши у фіналі А представниць Нідерландів. Івані Блонден, Валері Мальте та Ізабель Вайдмен стали першими в історії дворазовими олімпійськими чемпіонками в командній гонці переслідування в тому самому складі.

Жіноча збірна Канади з ковзанярського спорту Getty images

Бронзові нагороди здобули японські ковзанярки. У фіналі В вони впевнено здолали американок.

Ковзанярський спорт. Жінки, командна гонка переслідування

Канада Нідерланди Японія

До вечора погода в Лівіньо покращилася, тож фрістайлістам вдалося вийти на старт фінальних спроб у бігейрі. І глядачам було на що подивитися, адже спортсменам вдавалися божевільні трюки, а чемпіон визначився в останній спробі дня.

Норвежець Тормод Фростад зумів випередити американця Мака Форханда і стати олімпійським чемпіоном. Бронзову медаль виборов представник Австрії Матей Свансер.

Тормод Фростад Getty images

Фрістайл. Чоловіки, бігейр

Тормод Фростад (Норвегія) – 195.50 Мак Форханд (США) – 193.25 Матей Свансер (Австрія) – 191.25

Змагання бобслеїстів у двійках перетворилося на закритий чемпіонат Німеччини. Закритий, адже шансів на медалі у представників інших країн просто не було.

Олімпійськими чемпіонами стали Йоганнес Лохнер та Георг Флейшгауер, "срібло" в активі Франческо Фрідріха та Александра Шуллера, "бронза" – у Адама Аммура та Александра Шаллера.

Йоганнес Лохнер і Георг Флейшгауер Getty images

Бобслей. Чоловіки, двійки

Німеччина-1 – 3:41.04 Німеччина-2 – +0.48 Німеччина-3 – +0.92

В одному з найцікавіших видів олімпійської програми, чоловічому хокеї, 17 лютого відбувалися зустрічі 1/8 фіналу. Сенсацій у них не зафіксовано.

Збірна Німеччини, ведена Леоном Драйзайтлем, розгромила Францію (5:1) й надалі зіграє зі Словаччиною.

Швейцарці розібралися з господарями першості італійцями (3:0) й протистоятимуть команді Фінляндії.

Чехія не без проблем здолала Данію (3:2) й тепер на неї очікуватиме справжній іспит збірною Канади.

Швеція на момент публікації матеріалу ще не завершила поєдинок із Латвією, однак за ходом зустрічі не виникає сумнівів, що саме "тре крунур" стануть суперниками команди США у чвертьфіналі.

Медальний залік

Збірна Норвегії ще більш зміцнила своє лідерство у неофіційному медальному заліку, маючи 14 нагород найвищого гатунку, 8 срібних та 9 бронзових, загалом 31. Господарі змагань мають на своєму рахунку 24 медалі (9-4-11), американці треті з 21 нагородою (6-10-5).

18 лютого, у дванадцятий день Олімпійських ігор, буде розіграно 9 комплектів нагород. Наші погляди найперше будуть спрямовані на змагання лижних акробаток, у яких візьмуть участь українки Оксана Яцюк, Ангеліна Брикіна, Неллі Попович і Діана Яблонська. Почнуть суперництво вони у кваліфікації об 11:00, а фінал відбудеться о 14:00 за київським часом.