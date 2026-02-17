Італія здобула золото у чоловічій командній гонці переслідування

У вівторок, 17 лютого, на Олімпійських іграх-2026 у Мілані розіграли комплект нагород у ковзанярському спорті в чоловічій командній гонці переслідування. Медалісти визначилися за підсумками двох фінальних заїздів.

Олімпійськими чемпіонами стали представники Італії. У головному заїзді (Фінал А) їхня збірна показала час 3:39.20 та випередила команду США на 4.51 секунди. Це вже дев'ята золота медаль Італії на цих Іграх.

Відповідно, американські ковзанярі (3:43.71) стали срібними призерами. У Фіналі В, де розігрувалася доля бронзових нагород, перемогу вирвала команда Китаю. Вони подолали дистанцію за 3:41.38, випередивши збірну Нідерландів (3:41.47) лише на дев'ять сотих секунди та залишивши їх без медалей.

Олімпійські ігри-2026. Командна гонка переслідування.

Підсумкові результати:

🥇 Італія – 3:39.20 (Фінал А) 🥈 США – 3:43.71 (Фінал А) 🥉 Китай – 3:41.38 (Фінал В)

Україна в цій олімпійській дисципліні представлена не була.

