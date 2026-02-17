Українська правда
Чемпіон Олімпійські ігри

Україна оголосила склад на жіночу естафету на ОІ-2026

Денис Шаховець — 17 лютого 2026, 15:34
Україна оголосила склад на жіночу естафету на ОІ-2026
Юлія Джима
НОК України

Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі складом на жіночу естафету в межах Олімпійських ігор 2026.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету України.

Україну в гонці, яка стане останньою для наших біатлоністок на цій Олімпіаді, представлять Олександра Меркушина, Юлія Джима, Христина Дмитренко та Дарина Чалик.

Зазначимо, що Олена Городна, яка виступала у змішаній естафеті та спринті, не потрапила до складу на гонку.

Жіноча естафета відбудеться у середу, 18 лютого. Початок – о 15:45 за київським часом.

Нагадаємо, що вперше в історії Олімпійських ігор українські біатлоністки не виступатимуть у масстарті, яким буде закрито біатлонний турнір на Іграх-2026.

