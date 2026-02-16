Зірка біатлону провалила допінг-тест через ложку з нутеллою

Незадовго до старту Олімпійських ігор 2026 італійська біатлоністка Ребекка Пасслер провалила допінг-тест. Сталося це через те, що вона користувалася спільною ложкою зі своєю мамою. Спортсменка столовим приладом їла шоколадну пасту, а мама приймала ліки.

Про це пише Reuters. Деталі додає The Guardian.

У п'ятницю національна антидопінгова організація Італії (Nado Italia) задовольнила апеляцію Пасслер щодо тимчасової дискваліфікації, яка була подана після позитивного тесту на заборонену речовину летрозол 26 січня.

У своїй апеляції 24-річна жінка заявила, що живе з матір'ю, яка приймала летрозол як частину лікування раку молочної залози, і що зараження, ймовірно, сталося через ложку, якою вона снідала горіховою пастою Nutella за день до тесту.

Всесвітнє антидопінгове агентство зазначило, що рішення про виправдання Пасслера було лише попереднім, а Nado Italia створить трибунал для розгляду повної справи пізніше.

"Я завжди вірила у свою чесність. Хочу подякувати всім, хто мені допомагав – від адвокатів, які вели мою справу, до Італійської федерації зимових видів спорту, моєї родини та друзів. Тепер я нарешті можу знову на 100% зосередитися на біатлоні", – сказала Пасслер у заяві FISI.

Вона зможе допомогти жіночій команді Італії в естафеті. Сьогодні, 16 лютого, Ребекка повернулася до тренувань із командою.

Нагадаємо, збірна Італії в змішаній естафеті виборола срібні нагороди.