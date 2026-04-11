Зіркова біатлоністка обрала найважливішу медаль Олімпійських ігор

Француженка Осеан Мішлон, яка на Олімпіаді в Мілані виборола "золото" масстарту та в естафеті, зізналася, що більш цінною для неї є нагорода найвищого ґатунку саме за командну гонку.

Слова Осеан передає Ski-nordique.net.

"Мій найкращий олімпійський спогад – це естафета, момент, коли Жулья Сімон зробила свої останні постріли. Ми втрьох чекаємо, напружені, але не надто, але відчуваємо полегшення від того, що остання мішень закрилася. Ми всі обійнялися. Щойно Жулья перетнула фінішну пряму, ми повернулися до публіки, і перше, що ми побачили, це наші родини, що зібралися на трибунах", – зізнається вона.

Читайте також : У нас три тижні відпустки на рік: триразова олімпійська чемпіонка розповіла про графік біатлоністів

Мішлон стала срібною призеркою Мілана-2026 у спринті. Одне "золото" вона виграла в масстарті, а інше – в естафеті.

У Кубку світу-2025/26 біатлоністка набрала 658 очок, що дозволило стати восьмою в загальному заліку.

