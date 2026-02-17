Легендарна Нойнер розповіла, як змінився біатлон за останні роки

Багаторазова олімпійська чемпіонка та чемпіонка світу з біатлону Магдалена Нойнер розповіла, що цей вид спорту значно змінився за останні роки, став ще конкурентнішим.

Про це німкеня розповіла в інтерв'ю Welt.de.

"Як змінився біатлон після того, як я завершила кар'єру? Загальний рівень підвищився. Результати в бігу стали більш рівними, стрільба стала швидшою і ризикованішою. Сьогодні спортсмени підходять до стрільбища більш агресивно, що робить цей вид спорту більш видовищним, але й більш схильним до помилок", – сказала вона.

Колишня біатлоністка назвала фактори, які дозволили їй показати успішну кар'єру.

"Я мала чудове, безпечне оточення, людей, які вірили в мене, і сміливість йти своїм шляхом. До цього додалася чітка внутрішня позиція і готовність брати на себе відповідальність за своє життя і розвиватися далі – не тільки в спорті".

Біатлоністка завершила кар'єру в 25-річному віці після ЧС-2012 у Рупольдингу, на якому завоювала 2 золота, срібло та бронзу.

Нойнер тричі ставала переможницею загального заліку Кубку світу, дванадцять разів вигравала золоті нагороди на чемпіонатах світу, а також здобула дві золоті медалі Олімпійських ігор.