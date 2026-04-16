Хвостенко відреагувала на нову посаду у збірній України: Буде важко, і я до цього готова

Колишня легендарна біатлоністка Оксана Хвостенко оцінила своє призначення на посаду старшого тренера жіночої збірної України.

Своїми емоціями вона поділилася в інтерв'ю для Biathlon.com.ua.

48-річна наставниця розповіла, що мала попередню розмову з президентом Федерації біатлону України, але взяла трохи часу, аби зважити усі "за" та "проти" цієї пропозиції.

"Розмови з президентом були вже у Буковелі, але потрібен був час все обдумати. Я розумію, що буде важко, і я до цього готова", – відповіла Хвостенко.

Нагадаємо, у минулому сезоні юніорська збірна України під керівництвом Хвостенко завоювала Малі кришталеві глобуси за перемоги в заліках Кубку націй та естафетних гонок на жіночому Юніорському кубку IBU.

Додамо, що чоловічу українську команду очолив екслідер "синьо-жовтих" Сергій Семенов.

Раніше повідомлялось, що італійський фахівець Армін Аухенталлер міг стати старшим тренером української чоловічої команди, але обрав варіант зі Словенією.