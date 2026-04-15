Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Вірер розповіла, чим займатиметься після завершення кар'єри

Руслан Травкін — 15 квітня 2026, 03:45
Доротея Вірер
Instagram

Легендарна італійська біатлоністка Доротея Вірер, яка після Олімпіади в Мілані завершила кар'єру, розповіла, що більше часу тепер буде приділяти своїм справам і родині. Вона рада, що пішла зі спорту.

Слова Вірер цитує FondoItalia.

"Що ж, після Олімпіади, після завершення кар'єри все йде чудово, я дуже щаслива, у мене багато зобов'язань, багато проєктів, у мене також є час для родини та друзів, тому я дуже задоволена та щаслива на даний момент".

Вірер зізналася, що під час останньої гонки їй найбільше запам'яталися обійми з глядачами після фінішу.

"Так, це був дуже, дуже гарний момент, і я завжди носитиму його у своєму серці. Мушу сказати, що я справді завершила свою кар'єру задоволеною, і тому вважаю себе дуже, дуже щасливою з цієї точки зору".
Читайте також :
Від біатлону до мистецтва: Підгрушна встановила унікальний рекорд України

Взявши участь у чотирьох Олімпіадах, італійка здобула лише чотири олімпійські медалі (одну срібну та три бронзові, з них одна бронза – в особистому заліку).

Двічі, у 2019 та 2020 роках, Вірер ставала володаркою Великого кришталевого глобуса.

Раніше повідомлялося, що тепер вона розвиватиме власний бренд із накладок для шиї.

Зіркова Вірер зізналася, що її найбільше вразило перед завершенням кар'єри
Легендарна Мастерс назвала свого кумира
Легендарна біатлоністка після завершення кар'єри продаватиме накладки для шиї
Зіркова Вірер здивувала футбольною технікою легенду Ювентуса
У сукні, щаслива й на чиїхось плечах: Вірер запалила на вечірці з нагоди завершення кар'єри

Останні новини