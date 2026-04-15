Вірер розповіла, чим займатиметься після завершення кар'єри

Легендарна італійська біатлоністка Доротея Вірер, яка після Олімпіади в Мілані завершила кар'єру, розповіла, що більше часу тепер буде приділяти своїм справам і родині. Вона рада, що пішла зі спорту.

Слова Вірер цитує FondoItalia.

"Що ж, після Олімпіади, після завершення кар'єри все йде чудово, я дуже щаслива, у мене багато зобов'язань, багато проєктів, у мене також є час для родини та друзів, тому я дуже задоволена та щаслива на даний момент".

Вірер зізналася, що під час останньої гонки їй найбільше запам'яталися обійми з глядачами після фінішу.

"Так, це був дуже, дуже гарний момент, і я завжди носитиму його у своєму серці. Мушу сказати, що я справді завершила свою кар'єру задоволеною, і тому вважаю себе дуже, дуже щасливою з цієї точки зору".

Взявши участь у чотирьох Олімпіадах, італійка здобула лише чотири олімпійські медалі (одну срібну та три бронзові, з них одна бронза – в особистому заліку).

Двічі, у 2019 та 2020 роках, Вірер ставала володаркою Великого кришталевого глобуса.

Раніше повідомлялося, що тепер вона розвиватиме власний бренд із накладок для шиї.