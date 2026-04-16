Хвостенко розповіла, чи буде "обкатувати" молодь у дорослій збірній України з біатлону

Новоспечена старша тренерка жіночої збірної України з біатлону Оксана Хвостенко розповіла, чи буде залучати молодь до основної команди.

Про це вона висловилася в інтерв'ю для Biathlon.com.ua.

Колишня біатлоністка розповіла, що частина юніорок, з якими працювала раніше, піде з нею далі, а решта залишиться під її наглядом, але вже під керівництвом Олександра Біланенка та Василя Тарасюка.

"Молодь буде залучатись до дорослих змагань, будемо їх "обкатувати" на дорослому рівні", – відповіла Хвостенко.

Нагадаємо, у минулому сезоні юніорська збірна України під керівництвом Хвостенко завоювала Малі кришталеві глобуси за перемоги в заліках Кубку націй та естафетних гонок на жіночому Юніорському кубку IBU.

Також Хвостенко назвала список із 12 біатлоністок, які тренуватимуться під її керівництвом: Олена Городна, Христина Дмитренко, Ксенія Приходько, Поліна Пуцко, Христина Руда, Лілія Стеблина, Тетяна Тарасюк, Вікторія Хвостенко, Аліна Хміль, Дарина Чалик, Ірина Шевченко та Валерія Шейгас.

Додамо, що чоловічу українську команду очолив колишній лідер "синьо-жовтих" Сергій Семенов.