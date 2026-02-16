Українська правда
Вірер могла пропустити персьют на ОІ-2026 через брак сил

Вірер могла пропустити персьют на ОІ-2026 через брак сил

Руслан Травкін — 16 лютого 2026, 15:58
Вірер могла пропустити персьют на ОІ-2026 через брак сил
Доротея Вірер
facebook.com/DoroWierer/

Чотириразова чемпіонка світу з біатлону Доротея Вірер зізналася, що могла пропустити жіночий персьют на Олімпійських іграх 2026.

У коментарі для FondoItalia зіркова спортсменка додала, що присутність великої кількості рідних і друзів стала для нею мотивацією.

"Я навіть не була впевнена, чи варто сьогодні стартувати, бо почувалася жахливо і в мене закінчувалися сили. Але все ж таки стартувала, бо знаючи, що там буде так багато моїх друзів, уболівальників та родини, я була б розчарована, якби не взяла участі в гонці.

Все пройшло краще, ніж очікувалося, і коло за колом ставало все краще й краще", – сказала Доротея.

Вірер рада за колегу по збірній Італії Лізу Віттоцці, яка стала переможницею гонки. Вона каже, що це "золото" зняло тягар відповідальності з італійських біатлоністів.

"Я рада за Лізу та за команду. Я не кажу, що ми були розчаровані, але на нас були високі очікування, і серед нас та чоловіків ми відчували деяке розчарування, незважаючи на срібну медаль у змішаній естафеті.

Ця перемога зняла з нас великий тягар, і ми сподіваємося, що команда в естафеті буде дуже енергійною".

Нагадаємо, збірна Італії стала срібним призером в змішаній естафеті.

Доротея Вірер після Олімпійських ігор завершить кар'єру. Італійка до Ігор у Мілані за свою кар'єру тричі здобувала бронзу на Олімпійських іграх і двічі ставала переможницею загального заліку Кубка Світу.

