Гутцайт – про заборону МОК для Гераскевича на Олімпіаді-2026: Такий шолом не є порушенням правил змагань

Софія Кулай — 10 лютого 2026, 12:45
Гутцайт – про заборону МОК для Гераскевича на Олімпіаді-2026: Такий шолом не є порушенням правил змагань
Вадим Гутцайт
lb.ua

Президент НОК України Вадим Гутцайт висловився про заборону Владиславу Гераскевичу тренуватись та змагатись на Олімпіаді-2026 у спеціальному шоломі, на якому зображені українські спортсмени, яких убила Росія.

Своєю думкою він поділився у коментарі Tribuna.

За словами очільника, український НОК підтримує позицію скелетоніста. Гутцайт наголосив, що Україна має змогу виступати на Олімпійських іграх-2026 лише завдяки українській армії.

Президент НОК запевнив, що вони відправили листа до Міжнародного олімпійського комітету із вимогою дозволити використання "шолома-пам'яті" спортсмену.

"Я спілкувався щодо цього з представниками МОК і вчора, і вночі. Сьогодні зранку я також направив офіційного листа. Чекаємо на відповідь, дозволяють чи ні. Цей лист має розглянути комісія, яка працює тут. Оперативного рішення не буде. Можливо протягом дня, не знаю. Але ми наголошували, що такий шолом не є порушенням правил змагань", – заявив Гутцайт.

Нагадаємо, що в особливому шоломі Владислав провів перші тренування на Іграх-2026. Після чого Гераскевич розкрив імена усіх убитих спортсменів, які зображені на його шоломі.

Президент України Володимир Зеленський підтримав Гераскевича, а футболіст Руслан Малиновський відреагував на заборону МОК у своїх соцмережах. 

Гераскевич пригадав мовчазну акцію на Іграх-2022: За ці 4 роки МОК кардинально змінився
