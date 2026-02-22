Гутцайт розповів, які призові отримав за золото Олімпіади-1992

Українська правда
Максим Розенко, Денис Шаховець — 22 лютого 2026, 13:10
Вадим Гутцайт
НОК України

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт розповів, які призові отримав за золоту медаль Олімпійських ігор 1992, яку він здобув у командному фехтуванні у складі тоді ще команди СНД.

У розмові з кореспондентом "Чемпіона" Гутцайт зізнався, що отримав за ту звитягу 3000 доларів.

Зазначимо, що у 1994 році, за Олімпіаду в Ліллегаммері, Україна виплачувала за золоту нагороду 15000 доларів, а на Іграх-2026 призові за медаль вищої проби становили аж 125 тисяч в американській валюті.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх 2026 українські спортсмени не змогли здобути жодної медалі, а найвищими результатами стали два 6 місця. Ця Олімпіада стала найгіршою в історії для України.

