НОК України надасть родинам загиблих спортсменів грошову допомогу

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт заявив, що родини українських спортсменів, загиблих унаслідок російської агресії, отримають від НОК України та партнерів грошову допомогу в розмірі 100 тисяч гривень.

Його заяву наводить пресслужба НОК України.

"На зимових Олімпійських іграх у Мілані-Кортіні наші атлети нагадали, якою ціною Україна виборює право жити. За кожним виступом стояли ті, хто мав бути поруч. Серед них – 22 представники спортивної спільноти, чиї обличчя були зображені на шоломі пам'яті Владислава Гераскевича. Ми розуміємо, що жодні слова чи підтримка не зменшать цього болю, але наш обов'язок – бути поруч, підтримати рідних і зберегти пам'ять про кожного героя. НОК України разом із партнерами ухвалив рішення підтримати сім'ї загиблих спортсменів грошовою допомогою в розмірі 100 тисяч гривень. Також кожному з них посмертно присвоєно пам'ятний знак НОК України "Янголам спорту присвячується" – як символ нашої вічної шани та вдячності".

Нагадаємо, що на спеціальному шоломі Владислава були зображені українські спортсмени, яких убила Росія. У ньому Гераскевич виходив на трек під час тренувань. У Міжнародному олімпійському комітеті "порекомендували" замінити цей шолом на чорну стрічку.

Відзначимо, що в українського скелетоніста була зустріч із президенткою МОК Кірсті Ковентрі, але під час розмови сторони не знайшли спільної думки. Михайло Гераскевич, батько Владислава, розкрив подробиці розмови. Він не стримав емоцій через рішення організації.

Згодом Ковентрі сама пояснила, чому МОК усунув Гераскевича від Олімпійських ігор-2026.