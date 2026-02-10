МОК відмовився знімати російську медіаменеджерку з ключової для України локації на Олімпіаді-2026

Міжнародний Олімпійський комітет (МОК) відмовив українським журналістам у запиті на зняття росіянки Ольги Лаєвої з посади медіменеджерки локації біатлонного турніру в Антгольц-Антерсельві на Олімпійських іграх-2026.

У відповідь на колективне звернення українських журналістів пресслужба МОК заявила, що не має права висловлювати політичну позицію, а також додала, що в Італії немає обмеження для роботи громадян Росії.

"Відповідно до принципів нейтральності, що характеризують Олімпійський рух, ми не маємо повноважень втручатися або висловлювати свою позицію з питань геополітичного характеру, особливо коли вони стосуються ситуацій такого масштабу, складності та впливу на людей. Наше завдання вимагає від нас суворо зосередитися на оперативній підготовці Ігор та створенні безпечного, інклюзивного та поважного середовища для всіх акредитованих учасників. Ми також хотіли б підкреслити, що в Італії не існує жодних правових обмежень, які б заважали особі російського громадянства брати участь у межах Ігор", – йдеться у заяві.

Також МОК додав, що росіянка Лаєва була обрана зважаючи на професійні якості.

"Відбір пані Ольги Лаєвої відбувався за тим самим суворим, професійним і заснованим на заслугах процесом оцінки, який застосовується до всіх міжнародних і національних кандидатів, що працюють на Іграх. Оцінка зосереджувалася виключно на професійній компетентності, попередньому досвіді роботи на великих спортивних заходах, міжособистісних якостях та придатності до конкретної ролі. Ми можемо підтвердити, що пані Лаєва внутрішньо вважається висококваліфікованим фахівцем з великим досвідом роботи в сфері медіа-операцій на об'єктах та солідним досвідом роботи в міжнародних спортивних контекстах".

Нагадаємо, що Ольга Лаєва має типові для росіян погляди на бан країни-агресора у світовому спорті, та водночас дуже дивні як для цього призначення думки про світовий олімпійський рух. Лаєва планувала працювати ще на літніх Олімпійських іграх в Парижі-2024, але в підсумку була відсторонена від них.

Росіянка раніше стверджувала, що світовий олімпійський рух знаходиться в занепаді. На питання журналіста-пропагандиста про те, як вона ставиться до російської альтернативи Олімпіади – Ігор Дружби, оскільки "олімпійський рух у кризі", Лаєва відповіла: "Згодна, це об'єктивний факт. Кількість країн, що бажають провести Олімпійські ігри, скорочується".

Напередодні український скелетоніст Владислав Гераскевич виступив на офіційному тренуванні Олімпіади-2026 в шоломі із зображенням загиблих через російську агресію спортсменів.

Пізніше Гераскевич заявив, що Міжнародний олімпійський комітет заборонив використовувати цей шолом в наступних стартах, але він буде боротись за це право.

Перед стартом Олімпійських ігор-2026 Владислав повідомляв, що отримував попередження від МОК з вимогою утриматися від будь-яких публічних протестів проти російської агресії під час Ігор.

Водночас італійський сноубордист Роланд Фішналлер виступив на Олімпіаді з російським прапором на шоломі. МОК відреагував на цей вчинок, заявивши, що це не вважається порушенням.