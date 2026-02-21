World Curling пояснила рішення щодо повернення російських юніорів до міжнародних змагань

Міжнародна федерація керлінгу (World Curling) пояснила причини ухвалення рішення про повернення російських юніорських спортсменів до міжнародних змагань.

Про це повідомляє пресслужба Всеукраїнської федерації керлінгу.

Під час зустрічі з президентом ВФК Олексієм Перевезенцевим представники World Curling заявили, що повернення росіян "було неминучим" через рекомендацію МОК. До того ж Росія могла б оскаржити дискваліфікацію у Спортивному арбітражному суді (CAS).

Однак у World Curling додали, що деякі обставини, незалежні від них, можуть вплинути на участь російських юніорських команд у конкретних турнірах. Це візові питання, позиція місцевої спільноти та позиції інших національних федерацій.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що збірна Росії з керлінгу може взяти участь на чемпіонаті світу серед юніорів у змішаних парах, який відбудеться в Едмонтоні, Канада, з 5 до 10 травня.

За інформацією Чемпіона, українська сторона намагається не допустити росіян до цього турніру, зокрема, ведеться робота і на дипломатичному рівні.

Додамо, що наприкінці 2025 року Міжнародний олімпійський комітет випустив рекомендацію допускати росіян та білорусів до юнацьких змагань під власними прапорами. Також МОК дозволив їм змагатися на Юнацьких Олімпійських іграх.

Низка міжнародних федерацій також повернула представників країн-агресорок – волейбол, водні види, шахи та фехтування. В самбо, дзюдо та тхеквондо змагатимуться й дорослі спортсмени.