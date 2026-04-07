Помер колишній глава WADA та віцепрезидент МОК

Олег Дідух — 7 квітня 2026, 16:56
Крейг Ріді
МОК

У понеділок, 6 квітня, у віці 84 років пішов із життя відомий британський спортивний функціонер Крейг Ріді.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Ріді був третім президентом Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), він обіймав цю посаду з початку 2014 року до кінця 2019-го. Також у 2012 – 2016 роках був віцепрезидентом Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Окрім цього, Ріді в 1992 – 2005 роках очолював Британську олімпійську асоціацію.

У 1999 році він був призначений Командором Ордена Британської імперії (CBE), у 2006 році отримав титул лицаря, а у 2018 році був нагороджений Великим хрестом Ордена Британської імперії (GBE).

Нагадаємо, минулого тижня помер колишній воротар збірної Болгарії Борислав Михайлов.

