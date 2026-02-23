Абсолютно завалила Олімпійські ігри, – Гераскевич закликав президентку МОК піти у відставку

Владислав Гераскевич заявив, що спіч Кірсті Ковентрі повинен стати останнім на посаді президентки Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Його слова наводить Суспільне.

Український скелетоніст зазначив, що МОК досі не може пояснити, чому відсторонив його від Олімпіади-2026.

"Наразі я не вірю в керівництво МОК. Схоже, що пані Ковентрі зібрала з собою з Зімбабве диктатуру, яку намагається привезти в МОК. З огляду на останні новини – це не працює. На жаль, ця диктатура вбиває олімпійський рух, вона шкодить всім і сподіваюсь, що вона раніше це зрозуміє до того, коли буде вже пізно. Я вважаю, що пані Ковентрі має покинути цю посаду, тому що вона абсолютно завалила Олімпійські ігри. Тому що тим скандалом, який створив МОК, вони забрали дуже багато уваги від спортсменів, що брали участь у змаганнях, цей скандал сильно вплинув на цінність олімпійського руху. І в цьому винна міс Ковентрі, і не тільки вона, тому що був залучений весь ланцюжок людей", – сказав спортсмен.

Нагадаємо, що Гераскевича усунули від стартів на Іграх-2026 через "шолом пам'яті", на якому були зображені українські спортсмени, яких убила Росія.

У ньому скелетоніст встиг провести декілька офіційних тренувань. У цьому шоломі МОК угледів політику та порушення олімпійських правил. Напередодні офіційного рішення організації Гераскевич мав особисту зустріч із Ковентрі, але під час неї сторони не дійшли до спільної думки.

Владислав намагався оскаржити рішення у Спортивному арбітражному суді (CAS), але позов українця був відхилений.

Раніше повідомлялось, що Гераскевич розкритикував президентку МОК, заговоривши про її лицемірність. Також спортсмен розповів, чи продовжить професійну кар'єру.