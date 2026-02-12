Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

НОК України – про дискваліфікацію Гераскевича на Іграх-2026: Коли спортсмен виходить за правду, честь і пам’ять – це вже перемога

Софія Кулай — 12 лютого 2026, 11:10
НОК України – про дискваліфікацію Гераскевича на Іграх-2026: Коли спортсмен виходить за правду, честь і пам’ять – це вже перемога
Владислав Гераскевич
Getty Images

Національний олімпійські комітет України (НОК) відреагував на дискваліфікацію Владислава Гераскевича на Олімпіаді-2026.

Про це повідомляє пресслужба НОК.

Український комітет підтримав скелетоніста, якого було усунено від змагань через використання "шолому пам'яті", на якому були зображення спортсменів, яких убила Росія.

"Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні. Він мав вийти на старт у "шоломі пам'яті" – як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших героїв.

Сьогодні Владислав не стартував, але був не сам – з ним була, є і буде вся Україна. Бо коли спортсмен виходить за правду, честь і пам'ять – це вже перемога. Перемога для Владислава. Перемога для всієї країни", – йдеться у публікації.

Була інформація, що Гераскевич зустрічався 12 лютого із президенткою МОК Кірсті Ковентрі. Під час розмови сторони не знайшли спільної думки. Натомість МОК наголосив, що Владислав відкинув у сторону усі їх запропоновані "альтернативні варіанти".

Нагадаємо, що раніше Міжнародний олімпійський комітет знайшов "компроміс" для українського скелетоніста. Владиславу запропонували замінити спеціальний шолом, у якому він провів декілька тренувань на Іграх-2026, та чорну стрічку.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Владислав Гераскевич Олімпійські ігри 2026 Скелетон

Скелетон

Не знайшли спільної думки: Гераскевич провів розмову з президенткою МОК перед дискваліфікацією на Олімпіаді-2026
Гераскевич дізнався, за що саме отримав дискваліфікацію на ОІ-2026
Вибачитися та передати Україні генератори: Гераскевич звернувся до МОК перед стартом на ОІ-2026
"Шолом пам'яті" Гераскевича, "Веном" та чорна пантера: як скелетоністи вражають креативом на Олімпіаді
Попри заборону МОК: Гераскевич знову провів тренування в "шоломі пам'яті", показавши найкращий час серед усіх спортсменів

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік