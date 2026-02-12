НОК України – про дискваліфікацію Гераскевича на Іграх-2026: Коли спортсмен виходить за правду, честь і пам’ять – це вже перемога

Національний олімпійські комітет України (НОК) відреагував на дискваліфікацію Владислава Гераскевича на Олімпіаді-2026.

Про це повідомляє пресслужба НОК.

Український комітет підтримав скелетоніста, якого було усунено від змагань через використання "шолому пам'яті", на якому були зображення спортсменів, яких убила Росія.

"Владислава Гераскевича дискваліфікували перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні. Він мав вийти на старт у "шоломі пам'яті" – як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших героїв. Сьогодні Владислав не стартував, але був не сам – з ним була, є і буде вся Україна. Бо коли спортсмен виходить за правду, честь і пам'ять – це вже перемога. Перемога для Владислава. Перемога для всієї країни", – йдеться у публікації.

Була інформація, що Гераскевич зустрічався 12 лютого із президенткою МОК Кірсті Ковентрі. Під час розмови сторони не знайшли спільної думки. Натомість МОК наголосив, що Владислав відкинув у сторону усі їх запропоновані "альтернативні варіанти".

Нагадаємо, що раніше Міжнародний олімпійський комітет знайшов "компроміс" для українського скелетоніста. Владиславу запропонували замінити спеціальний шолом, у якому він провів декілька тренувань на Іграх-2026, та чорну стрічку.