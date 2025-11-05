Легендарна Вонн після Олімпійських ігор сконцентрується на кардинально іншому виді спорту

Легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн планує після Олімпійських ігор 2026 присвятити себе виступам у кінному спорті.

Її слова цитує Laola.at.

"Я почала займатися родео-роупінгом цього літа. Після Олімпіади я перейду у статус ковбойки. Думаю, родео може стати моєю наступною великою пригодою", – сказала Ліндсі.

Вонн натякала на свою любов до метання ласо в кількох публікаціях у соціальних мережах. Вона також співпрацювала з чемпіоном світу з родео Коді Олом.

Родео роупінг (Rodeo roping) – це дисципліна родео (ковбойського спорту), що полягає у ловлі теляти за допомогою ласо (мотузки з петлею). Її суть – показати швидкість, точність і вправність у роботі з ласо та конем.

Учасник (ковбой або ковбойка) виїжджає на арену верхи на коні, тримаючи в руці ласо. На сигнал випускають теля і вершник повинен:

Дати тварині невеликий "фору" (вона має перетнути певну лінію).

Потім вершник ганяє тварину та кидає ласо, щоб спіймати її за голову, роги або шию (залежно від дисципліни).

Після спіймання – або зупиняє коня й швидко спускається, щоб зв’язати ноги тварини (у calf roping), або (у парних видах) другий ковбой ловить задні ноги (у team roping).

Основний критерій – час. Хто виконає завдання найшвидше, той перемагає. Дискваліфікація можлива за жорстоке поводження з твариною або порушення техніки безпеки.

Дуже популярний вид спорту в США. Особливо в штатах Техас, Вайомінг, Оклахома, Невада, Монтана.

Нагадаємо, нещодавно Ліндсі показала, що фанат написав їй повідомлення, де побажав їй врізатися в дерево.

За кар'єру 41-річна гірськолижниця ставала олімпійською чемпіонкою, а також двічі чемпіонкою світу. Чотири рази представниця США вигравала загальний залік Кубку світу.

Раніше Вонн поділилася очікуваннями від нового сезону. Вона збирається виступити на Олімпійських іграх.