Спортивний лікар: Історія з травмою Вонн – це піар-хід

За кілька днів до старту зимових Олімпійських ігор 2026 року інформаційний простір сколихнула новина про те, що легендарна гірськолижниця Ліндсі Вонн отримала розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна внаслідок свого падіння на етапі Кубку світу в Кранс Монтані (Швейцарія).

Попри таку важку травму, 41-річна американка планує виступити у Кортіні д'Ампеццо та у п'ятницю, 6 лютого, успішно пройшла всю дистанцію швидкісного спуску в рамках першого контрольного тренування.

Як взагалі можливі виступи в гірськолижного спорті з такою важкою травмою? Які можливі наслідки для здоров'я Ліндсі? Для того, щоби з'ясувати це, Чемпіон звернувся за коментарем до Доктора медичних наук, президента Асоціації спортивних хірургів України Романа Блонського.

Спершу він пояснив, що взагалі таке передня хрестоподібна зв'язка та які функції вона виконує.

"Передня хрестоподібна зв'язка – це центральний стабілізатор колінного суглобу, який стабілізує стегнову кістку до великогомілкової, і при цьому стабілізує передньо-задні та внутрішньоротаційні рухи в колінному суглобі. Коли рветься передня хрестоподібна зв'язка – в суглобі відбувається нестабільність, тобто люфт однієї кістки відносно другої. Рано чи пізно це призводить до розривів менісків, хрящових прокладок. І це призводить до ушкодження суглобового хряща. Коли ушкоджується суглобовий хрящ – це призводить до розвитку деформівного остеоартрозу та заміни суглоба", – заявив лікар.

Блонський вважає, що Вонн, імовірно, перебільшує складність своєї травми.

"Якщо вона розповідає, що у неї повний розрив хрестоподібної зв'язки, то те, що у неї – це не гостра травма. Або гостра на фоні хронічної. Річ у тім, що передня хрестоподібна зв'язка вкрита синовіальною оболонкою, яка дуже добре кровопостачається. Коли зв'язка рветься – це завжди супроводжується великим гемартрозом, набряком всередині суглобу. Бо рветься оболонка, пошкоджуються капіляри і суглоб наливається кров'ю. Якщо вона говорить, що вона отримала повний розрив, значить до цього зв'язка вже була більшою чи меншою мірою ушкоджена (розрив хрестоподібної зв'язки правого коліна у Вонн дійсно не перший, – прим.). Якщо вона при цьому присідає зі штангою (відео з таким тренуванням Вонн опублікувала напередодні, – прим.) – це говорить про те, що у неї вже просто застаріле, хронічне пошкодження зв'язки, до якого її м'язовий апарат уже адаптований. І бандаж буде додатково стабілізувати колінний суглоб. Тому це робиться для того, щоби привернути до себе увагу. Якби у неї був первинний розрив – їй би уже не хотілося брати участь у Олімпіаді. Тому я вважаю, що це піар-хід. А чи доцільно їй брати участь у змаганнях – це вже на її страх і ризик", – додав фахівець.

Також лікар розповів, які ризики несе можлива участь Вонн у змаганнях із такою травмою та чи відчуватиме вона гострий біль.

"Які можливі ризики? Вона може порвати меніски, а це буде призводити до ушкодження суглобового хряща та розвитку деформівного артрозу, що призводить до ендопротезування. Біль? Вона не буде його відчувати. У неї можуть виникати відчуття нестабільності в суглобі, але це буде стабілізуватися ортезом. На змаганнях їй цього достатньо, але рано чи пізно їй доведеться піти на оперативне втручання. Загалом – це піар-хід", вважає лікар.

Згідно з протоколом, для участі в змаганнях Вонн має отримати дозвіл на старт від лікарів збірної США. Оцінювати вчинок лікарів, які допустили Ліндсі до старту, Блонський відмовився:

"Як її можна допустити до старту? Це запитання вже варто задати самим лікарям. Я цього не коментую", – заявив лікар.

Нагадаємо, Вонн – одна з найбільш титулованих гірськолижниць у історії. Восени 2024 року вона повернулася у великий спорт після 5-річної перерви. Навесні 2024 року вона успішно перенесла операцію з заміни правого колінного суглоба. У Кранс Монтані вона травмувала ліве коліно.