Легендарна Вонн розкрила деталі щодо завершення кар'єри

Руслан Травкін — 16 березня 2026, 04:06
Легендарна Вонн розкрила деталі щодо завершення кар'єри
Легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн натякнула, що збирається сама ухвалити рішення, коли йти зі спорту.

Про це пише Apnews.com.

"Ні, я не готова обговорювати своє майбутнє в лижному спорті.

Було неймовірно знову бути №1 у світі у 41 рік і встановлювати нові рекорди у своєму виді спорту, але у моєму віці тільки я вирішуватиму своє майбутнє.

Мені не потрібен нічий дозвіл, щоб робити те, що робить мене щасливою. Можливо, це означає знову брати участь у перегонах, можливо, ні. Час покаже. Будь ласка, перестаньте говорити мені, що я повинна робити, а що ні. Я дам вам знати, коли вирішу", – написала вона у соцмережі "Х".

Вонн одужує після складного перелому великогомілкової кістки лівої ноги, який вона отримала, коли впала лише на 13 секунді свого олімпійського спуску 8 лютого.

Нещодавно вона розповіла, що мало не втратила ліву ногу після того, як травма, отримана внаслідок падіння, призвела до синдрому компартменту в нозі.

Синдром компартменту передбачає надмірне накопичення тиску всередині м'яза внаслідок кровотечі або набряку. Високий тиск обмежує кровотік і може призвести до незворотної травми, якщо його не лікувати швидко.

23 лютого гірськолижницю виписали з лікарні. Спортсменка повідомила, що "зосередиться на реабілітації, щоб протягом кількох тижнів перейти з інвалідного візка на милиці".

Гірськолижний спорт Ліндсі Вонн

Ліндсі Вонн

