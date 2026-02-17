Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Їла з чужих рук, сестри мили волосся: легендарна Вонн показала, як проводила час у лікарні

Руслан Травкін — 17 лютого 2026, 02:42
Їла з чужих рук, сестри мили волосся: легендарна Вонн показала, як проводила час у лікарні
Ліндсі Вонн
Instagram lindseyvonn

Легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн опублікувала відео, яке зробила її сестра Карін Кілдоу, коли спортсменка перебувала в лікарні.

38-секундне відео Ліндсі розмістила в соцмережах.

"Я вдячна друзям, родині, моїй команді та всьому медичному персоналу, які допомагають мені повернутися до нормального життя...

Я повільно повертаюся до життя, до основ і простих речей, які мають найбільше значення. Посміхатися. Сміятися. Любити.

Моя сестра Карін зняла це відео, і воно миттєво змусило мене заплакати і наповнило моє серце. Люблю вас, друзі", – йдеться в дописі.

Видно, що Карін та Лора – сестри спортсменки – допомагали їй мити волосся і робити маску для обличчя, а також годували. Фізіотерапевтка Ліндсі Віннінгер робила своїй зірковій тезці мануальну терапію.

Нагадаємо, 41-річна спортсменка зазнала важкого падіння під час швидкісного спуску на Олімпіаді 2026 року в Кортіні д'Ампеццо (Італія).

Алан Кілдроу, тато Ліндсі, висловив сподівання, що донька завершить кар'єру. Вонн перенесла кілька хірургічних втручань.

Читайте також :
Відео Фото Вонн, Шиффрін та інші королеви схилів: найтитулованіші гірськолижниці в історії

Зазначимо, що лише 30 січня Вонн під час етапу Кубку світу в Кранс Монтані (Швейцарія) порвала передню хрестоподібну зв'язку лівого коліна. Попри настільки важку травму, 41-річна американка наважилася виступити на Олімпіаді.

Ліндсі є однією з найтитулованіших гірськолижниць у історії, восени 2024 року вона повернулася у спорт після 5-річної перерви та заміни колінного суглоба в лівій нозі.

Читайте також :
Відео Легендарна Вонн після Олімпійських ігор сконцентрується на кардинально іншому виді спорту
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 Гірськолижний спорт Ліндсі Вонн

Ліндсі Вонн

Попереду довгий шлях: Вонн перенесе ще щонайменше дві операції після падіння на OI-2026
Знаю, що все буде добре: Вонн – про третю операцію після падіння на Олімпіаді-2026
Легендарний Шварценеггер підтримав Вонн, яка з травмою виступила на Олімпіаді-2026
"Я ні про що не шкодую". Вонн вперше прокоментувала своє жахливе падіння на Олімпіаді
Батько легендарної Вонн зробив кардинальну заяву щодо її подальшої кар'єри

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік