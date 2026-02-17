Їла з чужих рук, сестри мили волосся: легендарна Вонн показала, як проводила час у лікарні

Легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн опублікувала відео, яке зробила її сестра Карін Кілдоу, коли спортсменка перебувала в лікарні.

38-секундне відео Ліндсі розмістила в соцмережах.

"Я вдячна друзям, родині, моїй команді та всьому медичному персоналу, які допомагають мені повернутися до нормального життя... Я повільно повертаюся до життя, до основ і простих речей, які мають найбільше значення. Посміхатися. Сміятися. Любити. Моя сестра Карін зняла це відео, і воно миттєво змусило мене заплакати і наповнило моє серце. Люблю вас, друзі", – йдеться в дописі.

Видно, що Карін та Лора – сестри спортсменки – допомагали їй мити волосся і робити маску для обличчя, а також годували. Фізіотерапевтка Ліндсі Віннінгер робила своїй зірковій тезці мануальну терапію.

Нагадаємо, 41-річна спортсменка зазнала важкого падіння під час швидкісного спуску на Олімпіаді 2026 року в Кортіні д'Ампеццо (Італія).

Алан Кілдроу, тато Ліндсі, висловив сподівання, що донька завершить кар'єру. Вонн перенесла кілька хірургічних втручань.

Зазначимо, що лише 30 січня Вонн під час етапу Кубку світу в Кранс Монтані (Швейцарія) порвала передню хрестоподібну зв'язку лівого коліна. Попри настільки важку травму, 41-річна американка наважилася виступити на Олімпіаді.

Ліндсі є однією з найтитулованіших гірськолижниць у історії, восени 2024 року вона повернулася у спорт після 5-річної перерви та заміни колінного суглоба в лівій нозі.