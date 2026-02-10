Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Батько легендарної Вонн зробив кардинальну заяву щодо її подальшої кар'єри

Руслан Травкін — 10 лютого 2026, 01:57
Батько легендарної Вонн зробив кардинальну заяву щодо її подальшої кар'єри
Ліндсі Вонн
Getty images

Алан Кілдроу, батько Ліндсі Вонн заявив у понеділок, що американська спортсменка більше не братиме участі в змаганнях, якщо він матиме вплив на її рішення, і що вона не повернеться до виступів на Олімпійських іграх після того, як у вихідні зламала ліву ногу під час спуску.

Про це він сказав у коментарі для AP News.

"Їй 41 рік, і це кінець її кар'єри. Ліндсі Вонн більше не братиме участі в лижних змаганнях, якщо я матиму право голосу в цьому питанні".
Читайте також :
Фото Повернення "черепашки". Неймовірна історія злетів і падінь легендарної Ліндсі Вонн

Кілдоу та решта родини Вонн – брат і дві сестри – перебувають з нею, поки вона лікується в лікарні в Тревізо після падіння і евакуації вертольотом з траси в Кортіні в неділю.

Вонн заявила в понеділок ввечері в Instagram, що вона отримала "складний перелом великогомілкової кістки, який наразі стабільний, але потребує декількох операцій для правильного лікування".

Кілдоу відмовився коментувати травми, але розповів про емоційний стан Вонн.

"Вона дуже сильна людина. Вона знає, що таке фізичний біль, і розуміє обставини, в яких опинилася. І вона здатна з цим впоратися. Краще, ніж я очікував.

Вона дуже, дуже сильна людина. Тому я думаю, що вона справляється з цим дуже добре", – додав він.

Читайте також :
Відео Фото Вонн, Шиффрін та інші королеви схилів: найтитулованіші гірськолижниці в історії

Ліндсі є однією з найтитулованіших гірськолижниць у історії, восени 2024 року вона повернулася у спорт після 5-річної перерви та заміни колінного суглоба в лівій нозі.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 Ліндсі Вонн

Олімпійські ігри 2026

"Я ні про що не шкодую". Вонн вперше прокоментувала своє жахливе падіння на Олімпіаді
Мілан-Кортіна. День 4. Дебют Сидьорко та Марсака, індивідуальна гонка в біатлоні
Друге золото Фон Алльмена, Превц без медалі. Підсумки лижного дня Олімпіаді-2026
Перемоги Італії та США, Німеччина в овертаймі дотиснула Францію на Олімпіаді-2026
Нагадує світові, що таке сучасна Росія: Зеленський подякував Гераскевичу за спеціальний шолом на Олімпіаді-2026

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік