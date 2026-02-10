Батько легендарної Вонн зробив кардинальну заяву щодо її подальшої кар'єри

Алан Кілдроу, батько Ліндсі Вонн заявив у понеділок, що американська спортсменка більше не братиме участі в змаганнях, якщо він матиме вплив на її рішення, і що вона не повернеться до виступів на Олімпійських іграх після того, як у вихідні зламала ліву ногу під час спуску.

Про це він сказав у коментарі для AP News.

"Їй 41 рік, і це кінець її кар'єри. Ліндсі Вонн більше не братиме участі в лижних змаганнях, якщо я матиму право голосу в цьому питанні".

Кілдоу та решта родини Вонн – брат і дві сестри – перебувають з нею, поки вона лікується в лікарні в Тревізо після падіння і евакуації вертольотом з траси в Кортіні в неділю.

Вонн заявила в понеділок ввечері в Instagram, що вона отримала "складний перелом великогомілкової кістки, який наразі стабільний, але потребує декількох операцій для правильного лікування".

Кілдоу відмовився коментувати травми, але розповів про емоційний стан Вонн.

"Вона дуже сильна людина. Вона знає, що таке фізичний біль, і розуміє обставини, в яких опинилася. І вона здатна з цим впоратися. Краще, ніж я очікував. Вона дуже, дуже сильна людина. Тому я думаю, що вона справляється з цим дуже добре", – додав він.

Ліндсі є однією з найтитулованіших гірськолижниць у історії, восени 2024 року вона повернулася у спорт після 5-річної перерви та заміни колінного суглоба в лівій нозі.