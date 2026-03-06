Після п'яти операцій: Вонн відновила тренування в залі

Легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн розпочала відновлення після важкої травми, яку вона отримала на Олімпійських іграх-2026

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Інстаграм.

Спортсменка повернулась до тренувань у залі.

"Безумовно, це були важкі часи, але я все одно вдячна... і продовжую наполегливо працювати. Єдина мета – одужати. День за днем. Я зможу", – написала Вонн.

Нагадаємо, що Ліндсі Вонн зазнала падіння на трасі швидкісного спуску на другий день Олімпіади-2026. 41-річну спортсменку вертольотом доставили в лікарню, де їй провели п'ять операцій. У чемпіонки Ванкувера-2010 діагностували перелом великогомілкової кістки.

23 лютого гірськолижницю виписали з лікарні. Спортсменка повідомила, що "зосередиться на реабілітації, щоб протягом кількох тижнів перейти з інвалідного візка на милиці".