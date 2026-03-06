Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Після п'яти операцій: Вонн відновила тренування в залі

Олександр Булава — 6 березня 2026, 15:10
Після п'яти операцій: Вонн відновила тренування в залі
Ліндсі Вонн
Getty Images

Легендарна американська гірськолижниця Ліндсі Вонн розпочала відновлення після важкої травми, яку вона отримала на Олімпійських іграх-2026

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Інстаграм.

Спортсменка повернулась до тренувань у залі.

"Безумовно, це були важкі часи, але я все одно вдячна... і продовжую наполегливо працювати. Єдина мета – одужати. День за днем. Я зможу", – написала Вонн.

Нагадаємо, що Ліндсі Вонн зазнала падіння на трасі швидкісного спуску на другий день Олімпіади-2026. 41-річну спортсменку вертольотом доставили в лікарню, де їй провели п'ять операцій. У чемпіонки Ванкувера-2010 діагностували перелом великогомілкової кістки.

23 лютого гірськолижницю виписали з лікарні. Спортсменка повідомила, що "зосередиться на реабілітації, щоб протягом кількох тижнів перейти з інвалідного візка на милиці".

Ліндсі Вонн

Ліндсі Вонн

Легенди завжди відроджуються, – Роналду підтримав гірськолижницю Вонн
Вонн виписали з лікарні після жахливого падіння на Олімпіаді-2026
Коли зірки плачуть: найболючіші драми та фіаско Олімпійських ігор 2026
Cподіваюся, що скоро зможу вийти з лікарні: Вонн перенесла 6-годинну операцію після травми на OI-2026
Їла з чужих рук, сестри мили волосся: легендарна Вонн показала, як проводила час у лікарні

Останні новини