Величезні дози морфіну не рятували: подробиці аварії Ліндсі Вонн

Легендарна гірськолижниця Ліндсі Вонн та лікар американської команди Том Хакетт розповіли, як проходила її евакуація після падіння спортсменки під час олімпійського спуску 8 лютого.

Про це вони розповіли в інтерв'ю Vanity Fair (платна підписка). Слова наводять Sport.de та Sport.cz.

"Мені було так нестерпно боляче", – зізналася Ліндсі.

Під час комп'ютерної томографії ситуація значно погіршилася. Знеболювальні раптово перестали діяти.

"Я кричала щосили: Заберіть мене звідси! Біль не припинявся, він глибоко закарбувався в моїй пам'яті", – згадувала драматичний момент зірка.

Лікар команди США Том Хакетт, який супроводжував Вонн до лікарні, сказав:

"Ставало все гірше й гірше, і вона не реагувала на величезні дози фентанілу та морфіну – фактично, на будь-які анестетики, які тільки можна уявити".

Лікарі діагностували у неї складний перелом великогомілкової та малогомілкової кісток, а також небезпечний компартмент-синдром. Це стан, при якому тиск у тканинах навколо травми зростає. "Вони стають все більшими і більшими. І зрештою лопаються", – порівняв лікар цей стан із ковбасою на грилі.

Тому було необхідно провести екстрену операцію, щоб врятувати ногу від серйозного пошкодження або навіть ампутації. Олімпійська чемпіонка та 84-разова переможниця етапів Кубку світу роздратована тим, що аварія затьмарює все інше. "Я не хочу, щоб люди зациклювалися на аварії та щоб мене пам'ятали за це. Те, що я робила до Олімпіади, ніхто раніше не робив. Ніхто не пам'ятає, що я перемагала". На запитання Vanity Fair, чи розглядає вона можливість повернення до виступів, Вонн відповіла: "Я не хочу закривати жодні двері, бо ніколи не знаєш, що може статися. Я не маю уявлення, яким буде моє життя через два, три чи чотири роки.

Можливо, до того часу в мене буде двоє дітей. Або в мене не буде дітей, і я знову захочу брати участь у гонках. Можливо, я житиму в Європі. Я могла б зробити що завгодно".