Чемпіон Лижі

Дві години терапії, дві години в гіпербарокамері: відомо, як проходить процес реабілітації зіркової Вонн

Руслан Травкін — 8 квітня 2026, 00:04
Зірка гірськолижного спорту Ліндсі Вонн не збирається завершувати кар'єру.

Про це вона натякнула в інтерв'ю для Today.com.

"Я можу рухатися далі. Я маю на увазі, що питання не в тому, чи можу я це зробити. Я вже це робила, розумієте? І я вже вийшла на пенсію шість років тому. Я знаю, що таке більше не бути лижником.

Просто лижні перегони – це те, чим я люблю займатися. І я отримала стільки задоволення від цього сезону. А мені так і не вдалося, я так і не зробила фінальний заїзд", – сказала вона.

Фото Повернення "черепашки". Неймовірна історія злетів і падінь легендарної Ліндсі Вонн

Триразова олімпійська призерка, яка завершила кар'єру в 2019 році через травми, а потім повернулася у 2024 році, сказала, що її травма на Олімпіаді завадила їй офіційно залишити спорт.

"Я не знаю відповіді на це питання, бо знаю, що буду щаслива, якщо знову візьму участь у лижних перегонах. Це безперечно. Але я не знаю. Можливо, було б цікаво зробити ще один забіг. Побачимо", – додала вона.

Журналіст Крейг Мелвін запитав, чи розглядає вона ще одне повернення в спорт.

"Я маю на увазі, що, на превеликий жаль моєї родини, так. Я була настільки ізольованою і не могла по-справжньому жити життям поза катанням на лижах".
Відео Фото Вонн, Шиффрін та інші королеви схилів: найтитулованіші гірськолижниці в історії

Вонн, яка перенесла складний перелом великогомілкової кістки та синдром компартменту, зараз проходить інтенсивну фізіотерапію. Вона розповіла Крейгу, що її щоденний розпорядок включає дві години терапії, дві години в гіпербарокамері, час у тренажерному залі та багато іншого.

"І таке відбувається щодня" – резюмувала Ліндсі.

23 лютого гірськолижницю виписали з лікарні. Спортсменка повідомила, що "зосередиться на реабілітації, щоб протягом кількох тижнів перейти з інвалідного візка на милиці".

Їй зараз потрібен фізіотерапевт: легендарний тренер припинив співпрацю з Ліндсі Вонн
Їй зараз потрібен фізіотерапевт: легендарний тренер припинив співпрацю з Ліндсі Вонн
Величезні дози морфіну не рятували: подробиці аварії Ліндсі Вонн
Легендарна Вонн розкрила деталі щодо завершення кар'єри
Після п'яти операцій: Вонн відновила тренування в залі
Легенди завжди відроджуються, – Роналду підтримав гірськолижницю Вонн

