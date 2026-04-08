Дві години терапії, дві години в гіпербарокамері: відомо, як проходить процес реабілітації зіркової Вонн

Зірка гірськолижного спорту Ліндсі Вонн не збирається завершувати кар'єру.

Про це вона натякнула в інтерв'ю для Today.com.

"Я можу рухатися далі. Я маю на увазі, що питання не в тому, чи можу я це зробити. Я вже це робила, розумієте? І я вже вийшла на пенсію шість років тому. Я знаю, що таке більше не бути лижником. Просто лижні перегони – це те, чим я люблю займатися. І я отримала стільки задоволення від цього сезону. А мені так і не вдалося, я так і не зробила фінальний заїзд", – сказала вона.

Триразова олімпійська призерка, яка завершила кар'єру в 2019 році через травми, а потім повернулася у 2024 році, сказала, що її травма на Олімпіаді завадила їй офіційно залишити спорт.

"Я не знаю відповіді на це питання, бо знаю, що буду щаслива, якщо знову візьму участь у лижних перегонах. Це безперечно. Але я не знаю. Можливо, було б цікаво зробити ще один забіг. Побачимо", – додала вона.

Журналіст Крейг Мелвін запитав, чи розглядає вона ще одне повернення в спорт.

" Я маю на увазі, що, на превеликий жаль моєї родини, так. Я була настільки ізольованою і не могла по-справжньому жити життям поза катанням на лижах".

Вонн, яка перенесла складний перелом великогомілкової кістки та синдром компартменту, зараз проходить інтенсивну фізіотерапію. Вона розповіла Крейгу, що її щоденний розпорядок включає дві години терапії, дві години в гіпербарокамері, час у тренажерному залі та багато іншого.

"І таке відбувається щодня" – резюмувала Ліндсі.

23 лютого гірськолижницю виписали з лікарні. Спортсменка повідомила, що "зосередиться на реабілітації, щоб протягом кількох тижнів перейти з інвалідного візка на милиці".