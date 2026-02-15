Коцар – про історичний вихід у фінал Олімпіади-2026 та освідчення: Просто неймовірно прекрасна ніч

Українська фрістайлістка Катерина Коцар оцінила своє потрапляння у фінал Олімпійських ігор-2026 у дисципліні бігейр.

Емоціями вона поділилась у коментарі Суспільне Спорт.

Спортсменка зробила акцент не лише на кваліфікаційних виступах, а й пропозиції руки та серця, яку їй зробив наречений після третьої спроби.

"Просто неймовірно прекрасна ніч і багато подій. Я досі не можу переварити ні одну, ні другу, тому на це питання відповім трошки пізніше. Звісно, що ні, хто знає про пропозицію? Якщо чесно, у мене останні пару днів було жахливе самопочуття, і я була дуже щаслива прокинутись, відчуваючи енергію для того, щоб виступати. Подумала, що найбільшою перемогою буде просто виступити, виступити гарно. Здається, вдалось", – сказала Коцар.

Українка пояснила, що ускладнила трюк у третій спробі, аби гарантувати собі вихід у фінал змагань. Фрістайлістка наважилась на стрибок "Switch Left Double Cork 1260 Mute Grab", який оцінюють у понад 85 балів.

Коцар зізналась, що у неї були сумніви після другої спроби, тому вона вирішила ускладнити наступну спробу. Ризик був невдалим, Катерина зазнала падіння.

Попри це українка набрала сумарно за дві спроби 155,5 бала, ставши 11-ю за підсумками кваліфікації. Коцар забронювала собі передостанню перепустку до фіналу бігейру Олімпіади-2026.

"Робила складніший трюк, який, на жаль, у мене не вийшов. Будемо робити аналіз помилок. Все окей. Насправді сумніви можуть бути, навіть коли ти стоїш на п'ятому місці у фіналі. А я у момент виходу на третю спробу була на десятому. Тож це було трошки дійсно напряжно", – відповіла Коцар.

Також українська фрістайлістка заінтригувала відповіддю щодо складнішого трюку у фіналі Ігор-2026. Водночас Катерина не приховує свого захвату від олімпійського трампліну.

Нагадаємо, що фінал фрістайлу у дисципліні бігейр на Іграх-2026 відбудеться у понеділок, 16 лютого. Початок змагань – о 20:30 (за київським часом). Коцар вже увійшла в історію, адже стала першою українкою у фіналі Олімпійських ігор в бігейрі.

Слідкуйте за текстовою трансляцією дев'ятого змагального дня на Олімпійських іграх-2026. Із повним розкладом Олімпіади у Мілані та Кортіні можна ознайомитись – ТУТ.