Коцар готується до етапу Кубку світу у Франції

25-річна українська фристайлістка Катерина Коцар готується до етапу Кубку світу у французькому Тіні.

Відео з тренування Коцар опублікувала Федерація лижного спорту України.

Етап Кубку світу у Франції, яким завершиться сезон-2025/26, відбудеться з 17 по 20 березня.

Нагадаємо, Коцар була єдиною представницею України в бігейрі на Олімпіаді-2026. На дебютних Іграх в Італії Катерина у слоупстайлі завершила змагання у кваліфікації, тоді як у коронному бігейрі дійшла до фіналу, де посіла 10 місце.

Наприкінці лютого Катерина Коцар успішно виступила на Кубку Європи, завоювавши золоту медаль у польській Котельніці.