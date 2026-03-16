Коцар готується до етапу Кубку світу у Франції
25-річна українська фристайлістка Катерина Коцар готується до етапу Кубку світу у французькому Тіні.
Відео з тренування Коцар опублікувала Федерація лижного спорту України.
Етап Кубку світу у Франції, яким завершиться сезон-2025/26, відбудеться з 17 по 20 березня.
Нагадаємо, Коцар була єдиною представницею України в бігейрі на Олімпіаді-2026. На дебютних Іграх в Італії Катерина у слоупстайлі завершила змагання у кваліфікації, тоді як у коронному бігейрі дійшла до фіналу, де посіла 10 місце.
Наприкінці лютого Катерина Коцар успішно виступила на Кубку Європи, завоювавши золоту медаль у польській Котельніці.