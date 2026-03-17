Коцар зупинилась за крок від фіналу на останньому етапі Кубку світу

25-річна українська фрістайлістка Катерина Коцар зупинилась за крок від фіналу з бігейру на етапі Кубку світу в французькому Тіні.

У першій спробі українка виконала даблкорк із трьома повними обертами та сейфті-гребом, за що отримала 32.25 бала. Цей результат приніс їй 16-те місце.

У другому стрибку Коцар отримала 78 балів, що стало п'ятим результатом серед всіх учасниць, але у підсумку посіла дев'яте місце. Українці не вистачило пів бала, щоб потрапити у вісімку найкращих.

Таким чином Коцар завершила змагання.

Нагадаємо, Коцар була єдиною представницею України в бігейрі на Олімпіаді-2026. На дебютних Іграх в Італії Катерина у слоупстайлі завершила змагання у кваліфікації, тоді як у коронному бігейрі дійшла до фіналу, де посіла 10 місце.

Наприкінці лютого Катерина Коцар успішно виступила на Кубку Європи, завоювавши золоту медаль у польській Котельніці.