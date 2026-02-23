Прикордонники зробили подарунки Коцар після виступу на Олімпіаді-2026

Учасниця Олімпійських ігор 2026 Катерина Коцар отримала пам'ятні подарунки від прикордонників після повернення в Україну.

Про це на офіційному сайті повідомила Державна прикордонна служба України.

25-річну фристайлістку зустріли на пункті пропуску "Краківець", де їй вручили квіти, берет прикордонника та футболку з написом "Be brave like Ukrainians".

"На жаль, цього року ми не привезли додому медалей, але я вважаю, що ми дійсно гідно виступили. В нас було дуже багато дебютантів на цих Олімпійських іграх, я зокрема. І дійсно, ми відстояли свою честь", – сказала Коцар.

Також повідомляється, що Коцар є представницею спортивного комітету Державної прикордонної служби України.

Нагадаємо, що Катерина стала першою представницею України у фіналі олімпійських змагань у біг-ейрі. У підсумку спортсменка посіла 10 місце у змаганнях, які виграла канадка Меган Олдем.

У кваліфікації зі слоупстайлу Коцар не вистачило кількох балів, щоб вийти у фінал. Українка завершила змагання на 14 місці.