Українські фрістайлісти оформили медальний хеттрик на етапі Кубку Європи

21 та 22 лютого на етапі Кубку Європи з фрістайлу в дисципліні бігейр, що проходив у польській Котельніці, українські спортсмени продемонстрували високі результати та здобули повний комплект нагород.

У жіночих змаганнях золоту нагороду виборола українка Катерина Коцар, яка отримала 157.33 бала. Срібло дісталося ще одній представниці України – Марії Анійчин із результатом 130.33 бала. Трійку лідерок замкнула норвежка Крісті Столен, яка набрала 128.67 бала.

У чоловічому турнірі перемогу здобув австрієць Ноа Шаллерт, результат якого склав 178.00 бала. Зовсім трохи йому поступився швед Віктор Кнутсен із 177.67 балами, здобувши "срібло". А бронзову медаль для України завоював Орест Коваленко, який отримав оцінку 173.67 бала.

Далі спортсмени збірної команди України вирушать до канадського Калгарі, де візьмуть участь у чемпіонаті світу серед юніорів. Згідно з розкладом виступів, 28 лютого на українців очікують змагання зі слоупстайлу, 4 березня відбудеться бігейр, а 7 березня турнір для них завершиться дисципліною рейли.

Нагадаємо, що Катерина Коцар стала першою в історії України спортсменкою, яка пробилася до фіналу Олімпійських ігор у бігейрі. Вона посіла підсумкове десяте місце з результатом 156 балів.