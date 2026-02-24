Не ведіться на провокації: Коцар звернулась до українських паралімпійців
Учасниця Олімпійських ігор 2026 Катерина Коцар звернулася до Паралімпійської збірної України перед стартом Паралімпіади-2026.
Про це спортсменка розповіла у коментарі ДПСУ.
"Шановна наша Паралімпійська збірна. Я знаю, що ви дуже неймовірні, сильні, круті спортсмени і спортсменки. Я бажаю вам всього найкращого. Будь ласка, не ведіться на провокації, тому що я відчуваю, що вони будуть. Ви найсильніші духом, найсильніші тілом. Ми у вас віримо усім серцем і тілом, всією Україною, всім світом.
Бажаємо вам перемог, гарних виступів і насолодитися цим, тому що це досі залишається крутим святом спорту", – сказала Коцар.
Зимові Паралімпійські ігри 2026 проходитимуть у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо з 6 по 15 березня. На змаганнях буде розіграно 79 комплектів нагород.
Нагадаємо, що Україна увалила рішення бойкотувати офіційну церемонію відкриття Паралімпійських ігор 2026 через присутність росіян та білорусів зі своїми національними прапорами.