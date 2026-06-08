За кілька секунд до цього жартував зі мною: Малиновський – про втрату свідомості Еріксеном
Руслан Малиновський
УАФ
Півзахисник збірної України Руслан Малиновський висловився про жахливий інцидент під час товариського матчу з Данією, коли втратив свідомість Крістіан Еріксен.
Він звернувся до данського футболіста в інстаграмі.
Українець побажав здоров'я своєму колезі, заявивши, що спілкувався з ним за декілька секунд до втрати свідомості.
"Якнайскорішого одужання, Маестро. За кілька секунд до цього жартував зі мною, а потім таке. Багато сил тобі та твоїй родині", – написав Малиновський.
Нагадаємо, що Еріксену стало зле в середині другого тайму. Він тримався за серце, після чого втратив свідомість.
Згодом футболіст прийшов до тями та зміг залишити поле. Гра була зупинена за рахунку 2:1 на користь данців.
Під час матчу Євро-2020 у Крістіана відбулась зупинка серця. Після того гравця було прооперовано та імплантували йому кардіовертер-дефібрилятор.