За кілька секунд до цього жартував зі мною: Малиновський – про втрату свідомості Еріксеном

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський висловився про жахливий інцидент під час товариського матчу з Данією, коли втратив свідомість Крістіан Еріксен.

Він звернувся до данського футболіста в інстаграмі.

Українець побажав здоров'я своєму колезі, заявивши, що спілкувався з ним за декілька секунд до втрати свідомості.

"Якнайскорішого одужання, Маестро. За кілька секунд до цього жартував зі мною, а потім таке. Багато сил тобі та твоїй родині", – написав Малиновський.

Нагадаємо, що Еріксену стало зле в середині другого тайму. Він тримався за серце, після чого втратив свідомість.

Згодом футболіст прийшов до тями та зміг залишити поле. Гра була зупинена за рахунку 2:1 на користь данців.

Під час матчу Євро-2020 у Крістіана відбулась зупинка серця. Після того гравця було прооперовано та імплантували йому кардіовертер-дефібрилятор.