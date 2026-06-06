Мальдера анонсував зміни у стартовому складі на спаринг з Данією

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера сказав, що в стартовому складі на товариський матч з Данією вийдуть півзахисник Трабзонспора Руслан Малиновський та центральний захисник Парі Сен-Жермен Ілля Забарний.

Про це він повідомив на передматчевій пресконференції.

"Можу сказати, що Малиновський і Забарний гратимуть у стартовому складі", – анонсував італійський спеціаліст.

Нагадаємо, що свій другий матч на чолі збірної України Мальдера проведе в неділю, 7 червня, проти Данії. Початок зустрічі о 19:30 (за київським часом). Чемпіон проводитиме текстову онлайн-трансляцію цього поєдинку, ознайомитися з якою ви можете за посиланням.

Відзначимо, що напередодні італійський фахівець успішно дебютував на чолі національної команди. 31 травня "синьо-жовті" в спарингу переграли Польщу 2:0. Голи забивали Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко.