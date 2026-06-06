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У Туреччині назвали зарплату, яку Малиновський отримуватиме в Трабзонспорі

Олексій Мурзак — 6 червня 2026, 18:50
У Туреччині назвали зарплату, яку Малиновський отримуватиме в Трабзонспорі
Руслан Малиновський
Getty Images

Платформа публічного розкриття інформації Туреччини (KAP) розкрила фінансові деталі контракту українського півзахисника Руслана Малиновського з Трабзонспором.

Так, на основі документів клубу повідомляється, що зарплата 33-річного гравця дорівнюватиме 1,5 мільйонам євро на рік.

Також Малиновський отримав 500 тисяч євро у вигляді підписного бонусу.

Як відомо, сама угода гравця з клубом розрахована на 3 роки. Руслан перейшов до складу "бордових" з Дженоа, яку залишив на правах вільного агента після завершення контракту.

Зазначимо, що Малиновський виступав за "грифонів" із січня 2024-го. Відтоді провів за італійську команду 75 ігор (10 голів та 8 асистів).

Трабзонспор Руслан Малиновський

Трабзонспор

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